Комитет грузинского парламента одобрил преодоление вето на закон об иноагентах

Во время недавнего визита в Грузию помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен предупредил, что, если в стране примут закон об иноагентах, Соединенные Штаты введут ограничения, которые скажутся на финансах или поездках ответственных за инициативу. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что вступление в силу закона «заставит нас фундаментально пересмотреть отношения с Грузией».