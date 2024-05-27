Комитет грузинского парламента одобрил преодоление вето на закон об иноагентах

Юридический комитет парламента Грузии проголосовал за преодоление вето президентки Саломе Зурабишвили, наложенного на закон об иноагентах. Об этом сообщает «Грузия Online».
Представитель президента Георгий Мсхиладзе, излагая мотивацию наложенного вето, заявил, что принятие закона создает угрозу государству и противоречит конституции страны, поскольку препятствует евроинтеграции. Председатель комитета Анри Оханашвили сказал, что Мсхиладзе «не хватило таланта и смелости» отвечать на вопросы, которые задавали в комитете.
Парламент проголосует за снятие вето на пленарном заседании 28 мая. У правящей партии «Грузинская мечта» и поддерживающих ее депутатов достаточно голосов для преодоления вето.
Саломе Зурабишвили наложила вето на закон об иноагентах 18 мая. Она заявила, что документ противоречит четырем статьям конституции Грузии — об интеграции в европейские и евроатлантические структуры, о праве на объединение, праве на неприкосновенность личной и семейной жизни, праве на равенство.
Парламент Грузии принял законопроект об иноагентах в финальном чтении 14 мая. Утверждение документа проходило на фоне масштабных протестов на улицах Тбилиси и драк в парламенте. Согласно документу, в качестве иноагентов должны будут зарегистрироваться все СМИ и НКО, 20% годового дохода которых составляет иностранное финансирование. Они обязаны будут ежегодно отчитываться о своих финансовых операциях.
В правящей партии «Грузинская мечта» утверждают, что законопроект необходим для финансовой прозрачности и соответствует европейским стандартам. Обратного мнения придерживаются официальные лица в Европе и США.
Во время недавнего визита в Грузию помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен предупредил, что, если в стране примут закон об иноагентах, Соединенные Штаты введут ограничения, которые скажутся на финансах или поездках ответственных за инициативу. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что вступление в силу закона «заставит нас фундаментально пересмотреть отношения с Грузией».