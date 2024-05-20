Politico: США могут ввести санкции против политиков Грузии, ответственных за закон об иноагентах

Грузинские политики, ответственные за продвижение закона об иностранном влиянии, могут попасть под санкции США. Газета Politico получила в распоряжение копию законопроекта, который могут представить в конгрессе.
В проекте закона говорится, что правящая партия «Грузинская мечта» «все чаще, к сожалению, проводит политику приспособления к РФ» в рамках «все более нелиберального поворота». Тбилиси «открыто атаковал США и другие западные организации по продвижению демократии, а также местное и международное гражданское общество, одновременно стремясь к расширению связей, в частности, с Россией, а также с Китаем», посчитали авторы документа.
В рамках усилий по «защите и обеспечению демократии» законопроект предусматривает введение санкций против правительственных чиновников, которые «несут материальную ответственность за подрыв или нанесение ущерба демократии, правам человека или безопасности в Грузии». Некоторым грузинским политикам и их семьям предлагают запретить получение виз и заморозить активы.
Во время визита в Грузию помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен предупредил, что, если в стране примут закон об иноагентах, «мы увидим ограничения от Соединенных Штатов», которые скажутся на финансах или поездках ответственных за инициативу. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что вступление в силу закона «заставит нас фундаментально пересмотреть наши отношения с Грузией».
18 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на принятый парламентом закон об иностранных агентах. Однако ее вето может быть преодолено большинством в парламенте, которое контролируется правящей партией.