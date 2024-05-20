Politico: США могут ввести санкции против политиков Грузии, ответственных за закон об иноагентах

В проекте закона говорится, что правящая партия «Грузинская мечта» «все чаще, к сожалению, проводит политику приспособления к РФ» в рамках «все более нелиберального поворота». Тбилиси «открыто атаковал США и другие западные организации по продвижению демократии, а также местное и международное гражданское общество, одновременно стремясь к расширению связей, в частности, с Россией, а также с Китаем», посчитали авторы документа.