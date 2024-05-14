В Грузии на фоне масштабных протестов приняли закон об иноагентах в финальном чтении

Парламент Грузии принял в третьем, окончательном чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Об этом сообщает грузинский Первый канал.
В заседании участвовали 116 депутатов, из которых 84 поддержали инициативу, 30 — выступили против.
Президентка Грузии Саломе Зурабишвили пообещала, что наложит вето на законопроект в случае его принятия. Однако ее вето может быть преодолено большинством в парламенте, которое контролируется правящей партией.
Законопроект приняли на фоне драк в парламенте и масштабных протестов, которые не прекращаются в Грузии с начала апреля — тогда правящая партия «Грузинская мечта» решила повторно внести документ в парламент. В прошлый раз инициативу сняли с рассмотрения как раз из‑за массовых протестных акций.
Новая версия документа осталась без существенных изменений, лишь термин «агент иностранного влияния» поменяли на «организацию, проводящую интересы иностранной силы». Согласно законопроекту, в качестве таковых должны будут зарегистрироваться все СМИ и НКО, 20% годового дохода которых составляет иностранное финансирование. Они обязаны будут ежегодно отчитываться о своих финансовых операциях. Оппозиция считает, что инициатива повторяет российское законодательство об иностранных агентах.
В «Грузинской мечте» утверждают, что законопроект необходим для финансовой прозрачности и соответствует европейским стандартам (обратного мнения придерживается представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель, который считает, что документ идет вразрез с нормами и ценностями ЕС). Генеральный секретарь правящей партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе заявлял, что борьба за принятие законов об иноагентах и против ЛГБТ*-пропаганды — это стремление защитить суверенитет и самобытность страны.
В ответ на масштабные протестные акции «Грузинская мечта» устроила 29 апреля в центре Тбилиси митинг в поддержку закона. На него автобусами и маршрутками свозили людей из всех регионов Грузии. По заявлениям правящей партии, к мероприятию должны были присоединиться 100 тыс. человек.
Выступая на провластном митинге, основатель «Грузинской мечты» и самый богатый человек Грузии Бидзина Иванишвили объявил, что пришло время борьбы за полное восстановление суверенитета страны. По его словам, «непрозрачное финансирование НПО — главный инструмент, который позволяет назначить руководство Грузии извне». Иванишвили повторил тезис о том, что оппозиция якобы хотела открыть второй фронт, но партии Саакашвили это не удалось.
Самый крупный оппозиционный митинг прошел в Тбилиси 11 мая. Десятки тысяч протестующих собрались в пяти точках города и прошли шествием к площади Европы, парализовав автомобильное движение в центре.
Оппозиционные акции сопровождались случаями насилия со стороны правоохранителей и применением против демонстрантов слезоточивого газа. Часть протестующих строили барикады и пытались проникнуть внутрь парламента, сломав двери и ограждения, повредили несколько камер видеонаблюдения.
Десятки участников акции были задержаны, в основном по статьям о мелком хулиганстве и неповиновении полиции. Среди задержанных на митинге 12 мая оказались три иностранца — гражданин России и два гражданина США.
* Верховный суд России признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил его в РФ.