В Грузии на фоне масштабных протестов приняли закон об иноагентах в финальном чтении

В «Грузинской мечте» утверждают, что законопроект необходим для финансовой прозрачности и соответствует европейским стандартам (обратного мнения придерживается представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель, который считает, что документ идет вразрез с нормами и ценностями ЕС). Генеральный секретарь правящей партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе заявлял, что борьба за принятие законов об иноагентах и против ЛГБТ*-пропаганды — это стремление защитить суверенитет и самобытность страны.