Звезда «Мира Дикого Запада» Джеффри Райт снимется в сериале «Одни из нас»

Сегодня в 20:01
Фото: jfreewright

Американский актер Джеффри Райт, известный по роли Бернарда в сериале «Мир Дикого Запада», снимется во втором сезоне шоу «Одни из нас» — экранизации популярной видеоигры The Last of Us. Об этом сообщил Variety.

Райт появится в сериале в роли Айзека — персонажа The Last of Us Part II, который описывается как «тихий и могущественный лидер большой группы ополченцев, который стремился к свободе, но погряз в бесконечной войне против удивительно изобретательного врага».

Райт присоединится к актерскому составу, который включает Педро Паскаля, Беллу Рэмси, Габриэля Луну и Рутину Уэсли, а также Кейтлин Девер, Изабеллу Мерсед, Янга Мазино, Ариэлу Барер, Тати Габриэль, Спенсера Лорда, Дэнни Рамиреза и Кэтрин О’Хару.

Авторами сценария и исполнительными продюсерами сериала выступают Крейг Мазин и Нил Дракманн. Они также режиссируют часть эпизодов. Помимо них над шоу работают Асад Кизилбаш, Картер Свон, Жаклин Леско и Сесил О’Коннор.

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