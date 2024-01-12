Изабела Мерсед сыграет Дину во втором сезоне «The Last of Us»

Изабела Мерсед («Дора и Затерянный город», «Убийца-2. Против всех») пополнила актерский состав второго сезона «The Last of Us» («Одни из нас»). Об этом сообщает HBO.
Мерсед сыграет девушку по имени Дина — второстепенного персонажа оригинальной игры, близкого для главной героини Элли.
© Фото: Naughty Dog
Премьера первого сезона «The Last of Us» состоялась 15 января. Проект стал самой высокооцененной киноадаптацией видеоигры в истории с оценкой 9,1 на IMDb. Следом за «The Last of Us» идут «Ведьмак» и «Аркейн».
Сериал был номинирован на 24 «Эмми» и уже выиграл восемь, в том числе за монтаж изображения, звука, оформление главных титров, визуальные эффекты. Победители в основных категориях станут известны 15 января.