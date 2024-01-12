Изабела Мерсед сыграет Дину во втором сезоне «The Last of Us»

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:18
Фото: Nickelodeon Movies

Изабела Мерсед («Дора и Затерянный город», «Убийца-2. Против всех») пополнила актерский состав второго сезона «The Last of Us» («Одни из нас»). Об этом сообщает HBO.

Мерсед сыграет девушку по имени Дина — второстепенного персонажа оригинальной игры, близкого для главной героини Элли.

© Фото: Naughty Dog

Нил Дракманн и Крейг Мазин заявили, что очень рады присоединению 22-летней артистки к «семье TLoU».

Ранее каст сериала пополнили Кейтлин Девер и Янг Мазино. Девер сыграет Эбби, а Мазино — Джесси.

Премьера первого сезона «The Last of Us» состоялась 15 января. Проект стал самой высокооцененной киноадаптацией видеоигры в истории с оценкой 9,1 на IMDb. Следом за «The Last of Us» идут «Ведьмак» и «Аркейн».

Сериал был номинирован на 24 «Эмми» и уже выиграл восемь, в том числе за монтаж изображения, звука, оформление главных титров, визуальные эффекты. Победители в основных категориях станут известны 15 января.

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