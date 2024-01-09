Кейтлин Девер сыграет Эбби во втором сезоне «The Last of Us»

«Наш процесс кастинга для второго сезона был идентичен первому: мы ищем актеров мирового класса, которые воплощают души персонажей. Ничто не имеет такого значения, как талант, и мы очень рады, что к Педро, Белле и остальным членам нашей семьи присоединилась такая известная исполнительница, как Кейтлин», — говорится в совместном заявлении шоураннеров Крейга Мазина и Нила Дракманна.