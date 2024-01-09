Кейтлин Девер сыграет Эбби во втором сезоне «The Last of Us»

Кейтлин Девер («Последний настоящий мужчина») присоединилась к касту второго сезона сериала «The Last of Us» («Одни из нас»). Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Она сыграет Эбби — ключевого персонажа проекта, основанного на одноименной видеоигре. Вот как описывается ее герой: «Эбби — опытный солдат, чье черно-белое восприятие мира подвергается сомнению, когда она ищет возможности отомстить за тех, кого любила».
«Наш процесс кастинга для второго сезона был идентичен первому: мы ищем актеров мирового класса, которые воплощают души персонажей. Ничто не имеет такого значения, как талант, и мы очень рады, что к Педро, Белле и остальным членам нашей семьи присоединилась такая известная исполнительница, как Кейтлин», — говорится в совместном заявлении шоураннеров Крейга Мазина и Нила Дракманна.
Девер и раньше была связана с «The Last of Us». Поклонники игры годами выдвигали ее кандидатуру на роль Элли из‑за удивительного сходства актрисы с персонажем в игре. СМИ писали, что Девер даже проходила прослушивание на эту роль, но продюсеры отдали предпочтение Белле Рэмси.
Дивер знакома с геймдизайнером Нилом Дракманом еще со времен Uncharted 4. Она подарила свой голос и внешность дочери главного героя Нейтана Дрейка.
Премьера первого сезона «The Last of Us» состоялась 15 января. Проект стал самой высокооцененной киноадаптацией видеоигры в истории с оценкой 9,1 на IMDb. Следом за «The Last of Us» идут «Ведьмак» и «Аркейн».
Сериал был номинирован на 24 «Эмми» и уже выиграл восемь, в том числе за монтаж изображения, звука, оформление главных титров, визуальные эффекты. Победители в основных категориях станут известны 15 января.