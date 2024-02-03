Нил Дракманн: «Кажется, у The Last Of Us может быть ещё одна глава»

«В течение нескольких лет я размышлял над концепцией [новой игры], но не мог ничего придумать. Однако недавно наступил прорыв. У меня нет сюжета, но есть концепция, которая, на мой взгляд, так же интересна, как первая часть, так же интересна, как вторая, так же самостоятельна и в то же время является сквозной линией для всех трех игр. Так что мне кажется, что у этой истории может быть еще одна глава», — поделился сценарист.