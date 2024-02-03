Нил Дракманн: «Кажется, у The Last Of Us может быть ещё одна глава»

Максим Саблин
Сегодня в 11:38
Арт: Sony

Президент студии Naughty Dog Нил Дракманн заявил, что компания может выпустить третью часть The Last Of Us. В документальном фильме о работе над второй видеоигрой серии он поделился, что придумал концепцию триквела.

«В течение нескольких лет я размышлял над концепцией [новой игры], но не мог ничего придумать. Однако недавно наступил прорыв. У меня нет сюжета, но есть концепция, которая, на мой взгляд, так же интересна, как первая часть, так же интересна, как вторая, так же самостоятельна и в то же время является сквозной линией для всех трех игр. Так что мне кажется, что у этой истории может быть еще одна глава», — поделился сценарист.

«В первой игре была такая ясная концепция безусловной любви родителей к своему ребенку. Во второй игре, когда мы остановились на идее стремления к справедливости любой ценой, справедливости для тех, кого ты любишь, мы почувствовали: «Здесь есть ясная концепция и сквозная линия из первой игры, о любви». Если мы никогда не сможем придумать что‑то ещё, то это прекрасная финальная точка. Последний кусочек, история закончена», — объясняет задумку дилогии Дракманн.

«Самое приятное в работе в Naughty Dog то, что мы не обязаны делать продолжение. Мы всегда говорим: «Мы бы хотели еще одну Last of Us, но если ребята считают, что увлечены чем‑то ещё, мы поддержим их начинания», — добавил он.

Перед этим постановщик рассказывал о том, что в The Last Of Us: Part 2 не вошла сюжетная линия Томми, брата Джоэла. История про этого персонажа должна была происходить после событий второй части, однако Дракманн не задумывал превращать её в отдельную игру. Он также не пояснил, стала ли эта невыпущенная история толчком для работы над триквелом.

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