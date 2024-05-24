США введут санкции против политиков Грузии из‑за закона об иноагентах

США планируют ввести визовые ограничения в отношении грузинских политиков после принятия парламентом страны закона об иноагентах. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен, слова которого приводятся на сайте Госдепартамента США.
«За последние несколько месяцев правящая партия „Грузинская мечта“ разработала и приняла закон об иностранном влиянии, который будет подавлять свободу объединений и мнений, стигматизировать организации, которые служат гражданам Грузии, и мешать независимым СМИ», — сказал политик. По его словам, ограничения коснутся лиц, ответственных за «подрыв демократии в Грузии».
«Любой, кто подрывает демократические процессы или институты в Грузии — в том числе в преддверии, во время и после выборов в Грузии в октябре 2024 года, — может быть признан не имеющим права на получение американских виз и лишен возможности посещать США. Ближайшие члены семьи таких лиц также могут попасть под эти ограничения», — подчеркнул Блинкен.
Также со сложностями получения визы в США могут столкнуться ответственные за «подавление гражданского общества и свободы мирных собраний в Грузии посредством кампании насилия или запугивания». Госсекретарь заявил, что действия грузинских властей противоречат «давно заявленной цели Грузии, отраженной в ее конституции, по евроатлантической интеграции и стратегическому партнерству с США».
О возможных ограничениях для грузинских политиков, принявших закон, ранее рассказал помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен во время недавнего визита в Грузию. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что вступление в силу закона «заставит [США] фундаментально пересмотреть отношения с Грузией».
В мае 2024-го Foreign Policy со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС написал, что из‑за закона «О прозрачности иностранного влияния» Европейская комиссия может лишить Грузию статуса страны — кандидата в Европейский союз.
Парламент Грузии принял законопроект об иноагентах в финальном чтении 14 мая. Утверждение документа проходило на фоне масштабных протестов на улицах Тбилиси и драк в парламенте. Согласно документу, в качестве иноагентов должны будут зарегистрироваться все СМИ и НКО, 20% годового дохода которых составляет иностранное финансирование. Они обязаны будут ежегодно отчитываться о своих финансовых операциях.