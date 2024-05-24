США введут санкции против политиков Грузии из‑за закона об иноагентах

«Любой, кто подрывает демократические процессы или институты в Грузии — в том числе в преддверии, во время и после выборов в Грузии в октябре 2024 года, — может быть признан не имеющим права на получение американских виз и лишен возможности посещать США. Ближайшие члены семьи таких лиц также могут попасть под эти ограничения», — подчеркнул Блинкен.