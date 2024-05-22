Европейская комиссия может лишить Грузию статуса кандидата в ЕС из‑за закона об иноагентах

Европейская комиссия (ЕК) может лишить Грузию статуса страны — кандидата в Европейский союз из‑за закона «О прозрачности иностранного влияния». Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС, пожелавшего остаться анонимным.
Источник журнала называет наиболее вероятным сценарием лишение Грузии статуса кандидата в октябре, если закон об иноагентах не будет отозван. В этом месяце ЕК публикует ежегодный отчет о государствах, включенных в процесс присоединения к Евросоюзу.
Как отмечает Foreign Policy, ЕС находится в пограничном состоянии: с одной стороны, грузинский закон об иноагентах противоречит основным ценностям союза, с другой — европейские страны не могут игнорировать гражданские группы в Грузии, многие из которых видят в членстве в ЕС единственную надежду на демократический прогресс и удержание страны от скатывания на российскую орбиту.
Парламент Грузии принял законопроект об иноагентах в финальном чтении 14 мая. Утверждение документа проходило на фоне масштабных протестов на улицах Тбилиси и драк в парламенте. Согласно документу, в качестве иноагентов должны будут зарегистрироваться все СМИ и НКО, 20% годового дохода которых составляет иностранное финансирование. Они обязаны будут ежегодно отчитываться о своих финансовых операциях.
В правящей партии «Грузинская мечта» утверждают, что законопроект необходим для финансовой прозрачности и соответствует европейским стандартам. Обратного мнения придерживаются официальные лица в Европе и США.
Во время недавнего визита в Грузию помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен предупредил, что, если в стране примут закон об иноагентах, Соединенные Штаты введут ограничения, которые скажутся на финансах или поездках ответственных за инициативу. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что вступление в силу закона «заставит нас фундаментально пересмотреть отношения с Грузией».