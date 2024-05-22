Европейская комиссия может лишить Грузию статуса кандидата в ЕС из‑за закона об иноагентах

Как отмечает Foreign Policy, ЕС находится в пограничном состоянии: с одной стороны, грузинский закон об иноагентах противоречит основным ценностям союза, с другой — европейские страны не могут игнорировать гражданские группы в Грузии, многие из которых видят в членстве в ЕС единственную надежду на демократический прогресс и удержание страны от скатывания на российскую орбиту.