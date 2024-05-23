Prime Video опубликовал трейлер документального фильма «Я: Селин Дион»

Сама певица рассказывала в соцсетях, как болезнь влияет на ее жизнь. По словам Селин, из‑за спазмов у нее возникали трудности при ходьбе. Еще она не могла полноценно пользоваться голосовыми связками, чтобы петь, как раньше.