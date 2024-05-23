Prime Video опубликовал трейлер документального фильма «Я: Селин Дион»

На ютуб-канале Prime Video опубликовали трейлер документального фильма «Я: Селин Дион», который выйдет на одноименном стриминговом сервисе 25 июня.
Фильм создала режиссер и номинантка премии «Оскар» Ирен Тейлор. Она представила «откровенный и честный взгляд» на борьбу певицы Селин Дион с болезнью, изменившей ее жизнь.
«Этот документальный фильм, служащий любовным письмом к ее поклонникам, рассказывает о музыке, которая руководила ее жизнью, а также демонстрирует стойкость человеческого духа», — заявляет синопсис ленты.
У Селин Дион диагностировали редкое неврологическое заболевание, которым страдает один из миллиона — синдром жесткого человека. О диагнозе артистки стало известно в декабре 2022 года.
Сама певица рассказывала в соцсетях, как болезнь влияет на ее жизнь. По словам Селин, из‑за спазмов у нее возникали трудности при ходьбе. Еще она не могла полноценно пользоваться голосовыми связками, чтобы петь, как раньше.
При этом от синдрома жесткого человека не существует лекарства. Этот недуг можно лечить только с помощью инъекций специальных антител, противотревожных препаратов и мышечных релаксантов.