Осенью запустятся продажи игрушек по ютуб-шоу «Skibidi Toilet»

Креативный советник Invisible Narratives режиссер Майкл Бэй признался, что следит за автором мульта «Skibidi Toilet» Алексеем DaFuq?!Boom! Герасимовым с момента создания роликов по мотивам фильмов «Трансформеры». «Наблюдать за тем, как он переходит от этого [фанатских видео] к созданию богатой персонажами франшизы, по-настоящему вдохновляюще. Boom — редкий талант, и он только на старте своего пути», — сказал постановщик.