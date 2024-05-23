Осенью запустятся продажи игрушек по ютуб-шоу «Skibidi Toilet»

Компания Bonkers Toys заключила многолетнее лицензионное соглашение на создание линейки игрушек по мотивам ютуб-сериала «Skibidi Toilet». Продажа изделий начнется осенью по всему миру, сообщает The Toy Book.
Производитель игрушек Bonker Toys подписал соглашение с компанией Invisible Narratives, которая владеет правами на «Skibidi Toilet». Гендиректор Bonkers Toys Брайан Боннетт обрадовался сделке и заявил, что его компания ориентируется «на нетрадиционный контент, который находит отклик у детей».
Креативный советник Invisible Narratives режиссер Майкл Бэй признался, что следит за автором мульта «Skibidi Toilet» Алексеем DaFuq?!Boom! Герасимовым с момента создания роликов по мотивам фильмов «Трансформеры». «Наблюдать за тем, как он переходит от этого [фанатских видео] к созданию богатой персонажами франшизы, по-настоящему вдохновляюще. Boom — редкий талант, и он только на старте своего пути», — сказал постановщик.
К моменту написания заметки «Skibidi Toilet» собрал более 65 млрд просмотров на ютубе. По итогам 2023-го видеохостинг включил мультсериал в список трендов, определивших год.
В январе 2024 года в СМИ появилась информация о проверке «Skibidi Toilet» со стороны российской полиции. На мультсериал якобы пожаловался житель Москвы, который увидел своего ребенка за просмотром.
В апреле депутатам Заксобрания Петербурга включили «Skibidi Toilet» во время заседания. Детский омбудсмен города Анна Митянина назвала сериал вакханалией, каждую серию которой с нетерпением ждут дети.