СМИ: полиция проверяет ютуб-сериал «Skibidi Toilet»

Мультпроект начинался как пародия, однако с успехом развился в длинную череду эпизодов, отрисованных в Valve Source Filmmaker, с сюжетом о борьбе камераменов и унитазных голов. Он выходит на канале DaFuq?!Boom!, а каждая серия набирает от 13 до 220 млн просмотров.