СМИ: полиция проверяет ютуб-сериал «Skibidi Toilet»

МВД России проводит проверку популярного ютуб-сериала «Skibidi Toilet». Об этом пишет ИА «Регнум» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным агентства, в полицию обратился москвич, заметивший серию веб-мультфильма на экране устройства своего ребенка.
«Поступило обращение от жителя Москвы о необходимости блокировки в сети интернет видеоматериалов в виде коротких фильмов „Skibidi Toilet“, который пагубно влияет на детей. После обращения полиция начала проверку и назначила сотрудника, который соберет материалы по заявлению», — рассказал собеседник агентства.
Сериал от российского моушен-дизайнера Алексея Герасимова завирусился в ютубе и тиктоке в начале 2023 года. Его главными героями являются персонажи, которые выглядят как выглядыващие из унитазов головы, между собой они общаются с помощью ремикса ставшей виральной песни «Dom Dom Yes Yes» турецкой группы Biser King.
Мультпроект начинался как пародия, однако с успехом развился в длинную череду эпизодов, отрисованных в Valve Source Filmmaker, с сюжетом о борьбе камераменов и унитазных голов. Он выходит на канале DaFuq?!Boom!, а каждая серия набирает от 13 до 220 млн просмотров.