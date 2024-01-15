СМИ: полиция проверяет ютуб-сериал «Skibidi Toilet»

Максим Саблин
Сегодня в 16:11
Кадр из видео на канале DaFuq!?Boom!

МВД России проводит проверку популярного ютуб-сериала «Skibidi Toilet». Об этом пишет ИА «Регнум» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, в полицию обратился москвич, заметивший серию веб-мультфильма на экране устройства своего ребенка.

«Поступило обращение от жителя Москвы о необходимости блокировки в сети интернет видеоматериалов в виде коротких фильмов „Skibidi Toilet“, который пагубно влияет на детей. После обращения полиция начала проверку и назначила сотрудника, который соберет материалы по заявлению», — рассказал собеседник агентства.

Сериал от российского моушен-дизайнера Алексея Герасимова завирусился в ютубе и тиктоке в начале 2023 года. Его главными героями являются персонажи, которые выглядят как выглядыващие из унитазов головы, между собой они общаются с помощью ремикса ставшей виральной песни «Dom Dom Yes Yes» турецкой группы Biser King.

Мультпроект начинался как пародия, однако с успехом развился в длинную череду эпизодов, отрисованных в Valve Source Filmmaker, с сюжетом о борьбе камераменов и унитазных голов. Он выходит на канале DaFuq?!Boom!, а каждая серия набирает от 13 до 220 млн просмотров.

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