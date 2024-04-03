В Заксобрании Петербурга раскритиковали «Skibidi Toilet» и колонку «Алиса»

Митянина обратила внимание на колонку «Алиса». Она показала депутатам отрывок «замечательного совершенно» мультфильма «Маша и Медведь», юные зрители которого интересуются, почему главная героиня живет одна. «Алиса» же, по ее словам, ответ на этот вопрос дает с неназванного сайта: мол, Маша — это призрак убитой девочки, поэтому она не растет и видеть ее могут только животные, после ее смерти родители в горе уехали и оставили дом, а Медведя она мучает, потому что он и лишил ее жизни.