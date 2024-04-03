В Заксобрании Петербурга раскритиковали «Skibidi Toilet» и колонку «Алиса»

Детский омбудсмен Петербурга Анна Митянина показала депутатам местного заксобрания отрывок из мультфильма «Skibidi Toilet», передает «Фонтанка». У самого популярного видео из этой серии 297 млн просмотров на ютубе.
По словам Митяниной, дети с нетерпением ждут новых серий и просят родителей покупать им игрушки, которые «изображают героев этой вакханалии». Она показала игрушки с трибуны и посетовала на «качество информации, распространяемой бесконтрольно».
Митянина обратила внимание на колонку «Алиса». Она показала депутатам отрывок «замечательного совершенно» мультфильма «Маша и Медведь», юные зрители которого интересуются, почему главная героиня живет одна. «Алиса» же, по ее словам, ответ на этот вопрос дает с неназванного сайта: мол, Маша — это призрак убитой девочки, поэтому она не растет и видеть ее могут только животные, после ее смерти родители в горе уехали и оставили дом, а Медведя она мучает, потому что он и лишил ее жизни.
Омбудсмен подчеркнула, что ей «вообще не смешно», ведь речь идет от пяти-шестилетних детях.
Митянина также обратилась на телеграм-каналы и СМИ, которые «позволяют себе такие ехидные заголовки» в отношении нее. Она привела пример: «Защитница от интернета в Мариинском дворце». Чиновница пообещала и дальше «говорить об информационной безопасности и гигиене».
В январе сообщалось об начатой МВД проверке «Skibidi Toilet». В полицию якобы обратился москвич, заметивший серию веб-мультфильма на экране устройства своего ребенка.