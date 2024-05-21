18-летний сын Рамзана Кадырова стал министром Чечни по физкультуре и спорту

Вчера в 23:09
Кадр: Kadurov_95/Telegram

18-летний Ахмат Кадыров, сын главы Чечни Рамзана Кадырова, стал министром республики по физической культуре и спорту. Об этом сообщил в своем телеграм-канале его отец.

Он рассказал, что занимавший этот пост ранее Иса Ибрагимов «переведен на должность заместителя руководителя администрации главы и правительства» Чечни. Министром республики по делам молодежи стал Рамзан Висмурадов, а министром промышленности и энергетики — Темирлан Хучиев.

«Я абсолютно уверен, что каждый из представленных на высокие должности полностью оправдает оказанное ему доверие. Все они являются достойными членами команды», — заявил Рамзан Кадыров.

Глава Чечни подчеркнул, что главной задачей всех упомянутых чиновников «является служение во благо нашей великой Родины — России и всего чеченского народа».

Ахмат Кадыров ранее, с февраля 2024 года, занимал пост министра по делам молодежи Чечни. До этого он не занимался политикой, поскольку стал совершеннолетним лишь в ноябре 2023 года. Ахмат — старший сын Рамзана Кадырова.

Всего у главы Чечни четыре сына. В ноябре 2023 года 15-летнего Адама Кадырова назначили начальником отдела обеспечения безопасности главы республики. Это случилось после того, как Адам извил в грозненском СИЗО Никиту Журавеля, который сжег Коран у соборной мечети в Волгограде. Чеченские чиновники поддержали Кадырова-младшего, а вот сотрудников СИЗО наказали.

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