18-летний сын Рамзана Кадырова стал министром Чечни по физкультуре и спорту

Всего у главы Чечни четыре сына. В ноябре 2023 года 15-летнего Адама Кадырова назначили начальником отдела обеспечения безопасности главы республики. Это случилось после того, как Адам извил в грозненском СИЗО Никиту Журавеля, который сжег Коран у соборной мечети в Волгограде. Чеченские чиновники поддержали Кадырова-младшего, а вот сотрудников СИЗО наказали.