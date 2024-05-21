Похудевшему псу Кругетсу ищут нового хозяина

Вчера в 22:07
Фото: "Сострадание НН"/"ВКонтакте"

Псу Кругетсу, известному в прошлом как самая толстая собака России, начали искать нового хозяина. Об этом сообщили в группе приюта «Сострадание» в соцсети «ВКонтакте».

Там заявили, что Кругетс похудел до 55,9 килограмма и, хотя он иногда хромает из‑за «изменений в суставах вследствие избыточной массы тела», готов переехать из приюта домой. «Ему нужен свой человек!» — подчеркнули сотрудники «Сострадания».

«Сейчас лечение Кругетса ограничивается специальным кормом для похудения и приемом нестероидных противовоспалительных препаратов в случае возобновления хромоты», — рассказали они.

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Представители приюта надеются найти для пса хозяина, живущего в частном доме с огороженной территорией. «Такой крупной собаке будет тяжело и жарко жить в квартире», — пояснили они.

По мнению активистов, Кругетс «сможет стать отличным охранником» в будущем. «У белоснежного мишки громкий и серьезный голос. Добр по отношению к своим людям, с теми, кого знает, он верный, добрый и послушный», — добавили в приюте.

В данный момент Кругетсу более пяти лет. Он полностью вакцинирован и обработан от паразитов. Пока пес живет в ветеринарном госпитале «Зоозащита НН» в Нижнем Новгороде. Туда можно приехать, чтобы познакомиться с Кругетсом. Для этого предварительно необходимо связаться с госпиталем.

Волонтеры нашли бездомного пса весом в 99,9 килограмма в Нижнем Новгороде в октябре. Кругетс практически не мог ходить и страдал от болей. Пса показали диетологу и ветеринарам, вскоре после чего пес начал худеть. В ноябре Кругетс весил уже 70 кг, а в марте достиг веса в 60 кг и начал заново учиться ходить.

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