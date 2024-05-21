Похудевшему псу Кругетсу ищут нового хозяина

В данный момент Кругетсу более пяти лет. Он полностью вакцинирован и обработан от паразитов. Пока пес живет в ветеринарном госпитале «Зоозащита НН» в Нижнем Новгороде. Туда можно приехать, чтобы познакомиться с Кругетсом. Для этого предварительно необходимо связаться с госпиталем.