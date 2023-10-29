В Нижнем Новгороде нашли бездомную собаку весом в 100 килограмм

Ветеринары также пока не могут ни полноценно осмотреть, ни принять питомца в стационар. «В госпитале просто нет таких больших боксов… Очевидно, что крайняя степень ожирения наносит вред всему организму от эндокринологии до ортопедии», — пишут в фонде.