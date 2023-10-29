В Нижнем Новгороде нашли бездомную собаку весом в 100 килограмм

Волонтеры нашли в Нижнем Новгороде бездомного пса весом в 99,9 кг, сообщает благотворительный фонд защиты животных «Сострадание НН». Ему дали кличку Кругетс.
В организации отмечают, что собака практически не ходит. «Он встает на лапы с невероятной болью, поэтому делает это очень редко, соответственно мочится и опорожняется Кругетс под себя. Пес страдает, ночами воя и поскуливая от невыносимых болей», — говорится в посте.
Ветеринары также пока не могут ни полноценно осмотреть, ни принять питомца в стационар. «В госпитале просто нет таких больших боксов… Очевидно, что крайняя степень ожирения наносит вред всему организму от эндокринологии до ортопедии», — пишут в фонде.
Волонтерам удалось показать пса диетологу и передать врачам кровь на анализ, однако животному понадобится еще множество исследований на исключение эндокринных патологий.
«Все суставы, связки конечностей терпят колоссальную нагрузку, изменения в них присутствуют. Необходима рентгенография, но, чтобы ее провести, псу необходимо достичь веса хотя бы в 50 кг, т. к. рентген — лучи просто „не пробьют“ суставы», — добавляют представители организации.
Сейчас пес проходит диагностические исследования, его регулярно обезболивают. «Наших средств едва хватает на лечение, но бросить Кругетса мы тоже не можем, ведь пес просто погибнет один на улице», — заканчивается пост.