100-килограммовый пес из Нижнего Новгорода смог похудеть на 30 килограммов

Врачи предполагают, что хозяева закормили пса, а затем выкинули на улицу. «Хочется напомнить, что домашний питомец — это не игрушка. Это ответственность. Откармливать питомцев до такого состояния очень негуманно и опасно для их жизни», — подчеркнул директор клиники.