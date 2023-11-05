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100-килограммовый пес из Нижнего Новгорода смог похудеть на 30 килограммов

Семён Гудошников
Сегодня в 13:04

100-килограммовый пес Кругетс, которого нашли на улице в Нижнем Новгороде, похудел до 70 килограммов, но прогноз по-прежнему осторожный. Об этом изданию «В городе N» рассказал Илья Казаков — руководитель клиники «Зоозащита-НН», где сейчас находится Кругетс.

Сейчас над здоровьем питомца работает команда врачей — диетолог, ортопед и врачи визуальной диагностики. Из‑за лишнего веса у пса проблемы с суставами, связками и внутренними органами.

Габариты Кругетса мешают ему находиться в стационаре, большую часть времени он проводит в вольере. Врачи регулярно берут у него анализы и комбинируют схемы питания, чтобы снизить вес и перейти к физиотерапии.

100-килограммового пса нашли в конце прошлого месяца нижегородские волонтеры. Собака почти не ходила, а по ночам поскуливала от невыносимых болей.

Врачи предполагают, что хозяева закормили пса, а затем выкинули на улицу. «Хочется напомнить, что домашний питомец — это не игрушка. Это ответственность. Откармливать питомцев до такого состояния очень негуманно и опасно для их жизни», — подчеркнул директор клиники.

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Илья Казаков
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