100-килограммовый пес из Нижнего Новгорода смог похудеть на 30 килограммов

100-килограммовый пес Кругетс, которого нашли на улице в Нижнем Новгороде, похудел до 70 килограммов, но прогноз по-прежнему осторожный. Об этом изданию «В городе N» рассказал Илья Казаков — руководитель клиники «Зоозащита-НН», где сейчас находится Кругетс.
Сейчас над здоровьем питомца работает команда врачей — диетолог, ортопед и врачи визуальной диагностики. Из‑за лишнего веса у пса проблемы с суставами, связками и внутренними органами.
Габариты Кругетса мешают ему находиться в стационаре, большую часть времени он проводит в вольере. Врачи регулярно берут у него анализы и комбинируют схемы питания, чтобы снизить вес и перейти к физиотерапии.
100-килограммового пса нашли в конце прошлого месяца нижегородские волонтеры. Собака почти не ходила, а по ночам поскуливала от невыносимых болей.
Врачи предполагают, что хозяева закормили пса, а затем выкинули на улицу. «Хочется напомнить, что домашний питомец — это не игрушка. Это ответственность. Откармливать питомцев до такого состояния очень негуманно и опасно для их жизни», — подчеркнул директор клиники.