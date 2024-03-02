Пес Кругетс похудел на 40 кг и учится ходить

Самый толстый пес России Кругетс похудел на 40 кг и теперь начал самостоятельно ходить, рассказали волонтеры госпиталя «Зоозащита-НН» журналистам NN.ru.
В госпитале говорят, что питомец остается под наблюдением ветеринаров и содержится на строгой диете. В то же время, он продолжает терять вес и волонтеры выводят его на прогулки, где заново учится ходить. По их словам, пса приходится заставлять это делать.
«Похудение дается собаке тяжело, но специальная диета помогла ему скинуть несколько кг. Чтобы провести необходимые обследования, вес Кругетса должен быть как минимум 50 кг, поэтому пес всё еще живет в госпитале и его проживание на стационаре всё так же лежит на наших плечах», — говорят волонтеры.
100-килограммового пса нашли в конце октября нижегородские волонтеры. Из‑за лишнего веса у Кругетса возникли проблемы с суставами, связками и внутренними органами. Собака не могла сделать ни шага, а по ночам поскуливала от невыносимых болей.
Врачи предполагают, что хозяева закормили пса, а затем выкинули на улицу. «Хочется напомнить, что домашний питомец — это не игрушка. Это ответственность. Откармливать питомцев до такого состояния очень негуманно и опасно для их жизни», — подчеркнул директор клиники.