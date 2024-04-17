Уход из «ВКонтакте» и преследование ФБР. Что сказал Павел Дуров в интервью Такеру Карлсону

«В этом ролике Дуров рассказывает о тактике давления, которую правительство США использовало против него, включая отправку агентов ФБР к нему домой», — говорится в аннотации к интервью. Собрали из него все самое главное.
О вынужденной продаже «ВКонтакте»
Дуров создал «ВК» — самую популярную соцсеть в СНГ — в 21 год. В 2011–2012 гг. сайт стала использовать российская оппозиция для координации митингов. Тогда к Дурову пришли власти с требованием удалить эти группы. Однако создатель соцсети отказался занимать чью-либо сторону и не стал этого делать, придерживаясь принципов свободы слова и свободы самовыражения.
В 2013-м во время протестов на территории Украины российская сторона потребовала передать информацию об организаторах. Руководство «ВК» отказалось это делать, тогда у Дурова остался выбор — подчиняться требованиям или продать долю в компании, покинуть свой пост и уехать из страны. «Я выбрал последнее», — сказал он. Вынужденный уход из компании владелец соцсети назвал болезненным, потому что потратил много времени и сил на ее создание.
О Telegram
Идея создания мессенджера возникла, когда Дуров еще находился в России. «В какой‑то момент у нас возникла очень стрессовая ситуация, когда вооруженные полицейские могли прийти в мой дом и попытаться ворваться, потому что я отказался уничтожить эти оппозиционные группы. И я понял, что безопасных средств коммуникации нет», — рассказал он.
В итоге программист подумал, что это может быть хорошей идеей для приложения, где общение будет защищено шифрованием. Код защищенного шифрованием мессенджера написал его брат, а сам Дуров сделал дизайн и функционал.
По его словам, мессенджер никогда не тратил средства на привлечение пользователей: «Мы никогда не продвигали Telegram. <…> Весь наш рост чисто органический. И мы получили почти 900 млн пользователей, не тратя ничего на рекламу для продвижения Telegram».
Дуров рассказал, что он единственный менеджер по продукту, а в отделе кадров у него работает ноль человек. Вместо этого он регулярно проводит конкурсы для инженеров и отбирает лучших из лучших: всего их в команде 30 человек.
«На данный момент я считаю, что мы отлично справляемся с Telegram — 900 млн пользователей! Возможно, через год мы перешагнем отметку в 1 млрд ежемесячных активных пользователей», — заявил Дуров.
О выборе ОАЭ для бизнеса и нападении в Сан-Франциско
После того как Дуров покинул Россию, он попробовал несколько мест, где можно развивать бизнес, но всюду сталкивался с бюрократией. Так, например, в Германии нельзя было нанять программистов, которые работают за пределами ЕС, не предложив сперва работу местным специалистам.
После этого программист думал над тем, чтобы переехать в Сан-Франциско. Однако там произошла неприятная ситуация — после встречи с основателем «Твиттера» Джеком Дорси на него на улице напали трое неизвестных и попытались выхватить телефон. Произошла драка, было немного крови. Дуров отметил, что США стала единственной страной мира, где он пережил уличное нападение.
В итоге программист решил выбрать Дубай. Он похвалил простоту ведения бизнеса, возможность нанимать людей со всего мира, низкие налоги, хорошую инфраструктуру и политическую нейтральность. По его словам, за 7 лет жизни в ОАЭ на него никогда не оказывали давления местные власти.
О внимании ФБР и спецслужб США
«ФБР и агентства безопасности уделяли нам слишком много внимания. В прошлый раз, когда я приезжал в США, я привез с собой инженера, который работает в Telegram. Они попытались его нанять», — рассказал Дуров. По его словам, спецслужбы хотели выяснить, какие библиотеки с открытым исходным кодом есть в мессенджере.
Программист добавил, что каждый раз, когда он прилетает в США в аэропорту его встречает два агента ФБР и задают вопросы. «Однажды я завтракал в 9.00, и сотрудники ФБР показались у дома, который я снимал. Они знали, что я уехал из России. Они знали, чем мы занимаемся, но им нужны были подробности. Думаю, они хотели установить связи, чтобы каким‑либо образом лучше контролировать Telegram», — сказал он.
По словам Дуроваа, после штурма Капитолия ему пришло письмо от демократов, которые требовали предоставить все данные по штурму: «В письме было сказано: „если вы не выполните просьбу, нарушите Конституцию США“. <…> Две недели спустя мы получили новое письмо — уже от республиканцев — о том, что если мы предоставим данные по первому запросу, нарушим Конституцию США. Мы ответили так же, как отвечаем в большинстве подобных ситуаций — проигнорировали».
О давлении корпораций и политическом нейтралитете
По словам Дурова, наибольшее давление на мессенджер исходит не от правительств, а от Google и Apple: «Когда дело доходит до свободы слова, эти две платформы могут, по сути, подвергать цензуре все, что вы можете прочитать на своем смартфоне. Они очень ясно дают понять, если мы не будем соблюдать их правила, как они это называют, они удалят Telegram из своих магазинов».
Дуров рассказал, что мессенджер часто используется во время протестов, например, в Беларуси, Гонконге и Казахстане, но платформа не занимает чью-либо сторону, а сохраняет нейтралитет и уважает приватность и свободу своих пользователей.
Заявления, что Telegram подконтролен российским властям, распространяют люди, которые имеют «очень ограниченное представление» о том, откуда появился мессенджер, добавил Дуров. «Возможно, их могут поощрять наши конкуренты, которые видят в этом простой способ нас дискредитировать, потому что, вы видите, Telegram распространяется со скоростью лесного пожара».
Сейчас программист старается не посещать ни одну из крупных геополитических стран, включая Китай, Россию и США. По его мнению, большая проблема современности — необходимость занимать сторону, это делает мир опаснее и лишает возможности понимать людей, которые думают иначе. Он также по умолчанию считает, что все его устройства уже взломаны и не доверяет платформам, разработанным в США.
Об образе жизни
Дуров рассказал, что на его счетах уже больше десяти лет лежит несколько сотен миллионов долларов: «Я ничего с ними не делаю. У меня нет ни недвижимости, ни самолетов, ни яхт. Не думаю, что такой образ жизни мне подходит».
По его словам, ему больше нравится сосредотачиваться на разработке мессенджера, а яхты и самолеты его бы отвлекали. Дуров также напомнил, что его главный приоритет в жизни — это свобода. А большие активы привязали бы его к определенной локации.