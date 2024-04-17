Уход из «ВКонтакте» и преследование ФБР. Что сказал Павел Дуров в интервью Такеру Карлсону

Программист добавил, что каждый раз, когда он прилетает в США в аэропорту его встречает два агента ФБР и задают вопросы. «Однажды я завтракал в 9.00, и сотрудники ФБР показались у дома, который я снимал. Они знали, что я уехал из России. Они знали, чем мы занимаемся, но им нужны были подробности. Думаю, они хотели установить связи, чтобы каким‑либо образом лучше контролировать Telegram », — сказал он.