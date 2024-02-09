«Наши цели в СВО не достигнуты»: вышло интервью Карлсона с Путиным

Американский телеведущий Такер Карлсон взял интервью у Владимира Путина и опубликовал его на своем сайте и в твиттере. Русскоязычную версию двухчасового разговора можно найти на сайте Кремля.
В длинном диалоге Путин вновь дал краткую справку об отношениях России и Украины, на полчаса, рассказал о том, как Россию оттолкнули от союза с НАТО и что происходит в деле журналиста Эвана Гершковича, а также почему до сих пор продолжается специальная военная операция.
История Украины
«[Современная территория Украины] стала частью Польско-Литовского государства. В течение десятилетий происходит ополячивание этой части населения, язык внедряли туда свой, пытались внедрить идею, что они не совсем русские. Так как они живут „у края“, их называли украинцами. Первоначально, слово „украинец“ означало, что человек живет на окраине государства или занимается приграничной службой. Поляки относились к этой части русских земель достаточно жестко. Все это привело к тому, что эта часть русских земель начала бороться за свои права и писала письма в Варшаву, требуя соблюдать свои права. Это мы говорим о XIII веке».
Путин даже принес на интервью папку с копиями писем Богдана Хмельницкого XVII века и вручил их Карлсону в качестве подарка.
«Я не уверен, что это имеет отношение к тому, что произошло два года назад…» — отреагировал на это интервьюер.
Отношения России и НАТО
«Я стал президентом в 2000 году. Думал, ладно, все, югославская тема прошла, надо попробовать восстановить отношения, все-таки открыть вот эту дверь, в которую Россия пыталась пройти. И больше того, я же публично говорил об этом, могу повторить, на встрече здесь, в Кремле, с уходящим от власти Биллом Клинтоном — вот здесь рядышком, в соседнем помещении, — я ему сказал, задал вопрос: „Слушай, Билл, а как ты думаешь, если бы Россия поставила вопрос о вступлении в НАТО, как ты думаешь, это возможно?“ Вдруг он сказал: „Ты знаешь, это интересно, я думаю, что да“. А вечером, когда мы с ним встретились уже на ужине, он говорит: „Ты знаешь, я разговаривал со своими, со своей командой — нет, сейчас это невозможно“. <…>
Я неоднократно ставил вопрос о том, чтобы Соединенные Штаты не поддерживали сепаратизм или терроризм на Северном Кавказе. Но все равно продолжали это делать. И политическая поддержка, информационная, финансовая, даже военная поддержка шла со стороны Соединенных Штатов и их сателлитов в отношении террористических бандформирований.
Я однажды поднял этот вопрос с президентом США. Я был готов к разговору и показал ему доказательство. Он ответил: „Я надеру им задницу“. Мы ждали-ждали ответа. Я говорю директору ФСБ: „Напишите в ЦРУ“. Мы написали раз, два и потом получили ответ, он лежит в архиве. Из ЦРУ пришел ответ: „Мы работали с оппозицией в России. Мы считаем, что это правильно, и будем дальше работать“. Мы поняли, что разговор закончен. В данном случае имелись в виду сепаратисты, террористы, которые воевали с нами на Кавказе и которых они называли оппозицией».
О переговорах, целях СВО и нацизме на Украине
«Наши цели в СВО не достигнуты. Одна из них — денацификация. <…> После обретения независимости Украина стала, как говорят некоторые аналитики на Западе, искать свою идентичность и не придумала ничего лучше, чем строить ее на образах ложных героев, которые сотрудничали с Гитлером. <…> Войска СС самую грязную работу по уничтожению польского, еврейского населения отдавали коллаборационистам. <…> Бандеру, Шушкевича (вероятно, имеется в виду Шухевич. — Прим. ред.) сделали национальными героями. Нам говорят, что нацизм и национализм есть и в других странах, но мы же их давим. А в Украине нет. <…> Если кто‑то считает себя отдельным народом, имеет на это право, но не на основе нацизма. <…> Надо избавиться от людей, которые эту теорию и практику стараются сохранить. Вот что такое денацификация.
В ходе переговоров в Стамбуле мы договорились, что на Украине не будет культивироваться неонацизм, в том числе будет запрещено на законодательном уровне. Оказывается, это можно сделать в ходе договорного процесса и в этом нет ничего унизительного.
Переговоры дошли до высокой стадии согласования позиций. Они были практически завершены. Но когда мы отвели войска от Киева, другая сторона выбросила эти договоренности и приняла под козырек указание западных стран воевать с Россией до победного конца. <…>
У Зеленского же отец воевал во Второй мировой войне с фашистами. Я как‑то говорил с ним об этом. Говорил: „Володя, зачем ты поддерживаешь неонацистов и националистов на Украине, когда твой отец воевал с фашизмом?“ Я не буду говорить, что он ответил, считаю это некорректным».
Отец Владимира Зеленского родился в 1947 году и не мог воевать во Второй мировой. Вероятно, Путин имеет в виду деда президента Украины.
О переговорах с Байденом
«У нас есть контакты по линии различных ведомств. Мы доводим до руководства США: „Если вы хотите прекратить этот конфликт, нужно прекратить поставки вооружения на Украину“. Чего проще-то? Чего мне ему звонить, о чем упрашивать? „Вы собирались поставить такое-то и такое-то оружие на Украину. Ой, боюсь-боюсь“. О чем говорить?»
О возможном столкновении с НАТО
«Они стараются запугать свое население мнимой российской угрозой. Думающие люди понимают, что это фейк, раздувается угроза.
[Направите войска в Польшу?] Только если на Россию будет нападение со стороны Польши. У нас нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии. У нас просто нет никаких интересов. Это абсолютно исключено. Это противоречит здравому смыслу».
Арест Гершковича
«Мы столько сделали жестов доброй воли, что, мне кажется, мы исчерпали все лимиты. Нам никто на жесты доброй воли аналогичными жестами ни разу не ответил».
Впрочем, Путин отметил, что спецслужбы России и США контактируют по этому вопросу, и выразил уверенность, что решение может быть найдено.
«Есть люди, которые, по нашему мнению, не связаны со спецслужбами. Послушайте, вот, скажем, сидит в одной стране, союзнике США, в тюрьме человек, который из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц бандита. <…> Сделал он это по собственной инициативе или нет, это другой вопрос», — рассказал Путин и добавил, что говорит о человеке, который, по сути, контролируется американскими властями, где бы он ни сидел. Скорее всего, он имел в виду отставного спецназовца ФСБ Вадима Красикова, отбывающего пожизненный срок в тюрьме за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине.
Говоря о деле Гершковича, Путин заявил, что журналист тайно получал засекреченную информацию и был пойман с поличным и этого факта уже достаточно, чтобы обвинить его в шпионаже. В то же время он согласен, что держать Гершковича в России нет никакого смысла.
Путин тоже думает о Римской империи
«В истории человечества, кажется, ничего такого больше не было, как великая Римская империя. Тем не менее потенциал варваров постепенно накапливался, накапливался, и под их ударами Римская империя развалилась, потому что варваров стало больше, они начали в целом хорошо развиваться, как мы сейчас говорим, экономически, они стали укрепляться. И тот режим, который в мире был навязан великой Римской империей, он развалился. Правда, разваливался долго — 500 лет, этот процесс разложения великой Римской империи шел 500 лет. Разница с сегодняшней ситуацией в том, что процессы изменений сегодня идут гораздо быстрее, чем во времена великой Римской империи».