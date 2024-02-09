«Наши цели в СВО не достигнуты»: вышло интервью Карлсона с Путиным

«Я стал президентом в 2000 году. Думал, ладно, все, югославская тема прошла, надо попробовать восстановить отношения, все-таки открыть вот эту дверь, в которую Россия пыталась пройти. И больше того, я же публично говорил об этом, могу повторить, на встрече здесь, в Кремле, с уходящим от власти Биллом Клинтоном — вот здесь рядышком, в соседнем помещении, — я ему сказал, задал вопрос: „Слушай, Билл, а как ты думаешь, если бы Россия поставила вопрос о вступлении в НАТО, как ты думаешь, это возможно?“ Вдруг он сказал: „Ты знаешь, это интересно, я думаю, что да“. А вечером, когда мы с ним встретились уже на ужине, он говорит: „Ты знаешь, я разговаривал со своими, со своей командой — нет, сейчас это невозможно“. <…>