Такер Карлсон заявил, что не будет вести шоу на «Россия 24». Канал показывал рекламу с его участием

После этого ведущий запустил собственное шоу, выпуски которого выходят на его странице в твиттере. Там ролики собирают десятки, а иногда и сотни миллионов просмотров. Среди его гостей были Дональд Трамп, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, автор курсов для мужчин о достижении успеха Эндрю Тейт, а также мужчина, который утверждает, что занимался сексом с Бараком Обамой в 1999 году. Последнее стало сюжетом передачи «Вести недели» с Дмитрием Киселевым 10 сентября.