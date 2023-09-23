Такер Карлсон заявил, что не будет вести шоу на «Россия 24». Канал показывал рекламу с его участием

Американский телеведущий Такер Карлсон в комментарии Financial Times опроверг информацию, что он собирается работать на российском телевидении. Ранее рекламные ролики с его участием запустила «Россия 24».
«Не имею ни малейшего понятия, о чем вы говорите. Никогда не слышал ни об этом, ни об этом телеканале. Конечно, я не собираюсь вести шоу на российском телевидении. Это абсурд», — написал он журналисту издания.
«Ни разу её не видел. Не представляю, о чем идет речь. Опять какая‑то хрень про Россию. Её уже так много, я не успеваю всё читать», — добавил телеведущий.
Проморолики с участием Карлсона появились в эфире «России 24» на прошлой неделе, уточняет «Би-би-си». Первый из них был показан 13 сентября, его запись опубликовал журналист британского медиа Фрэнсис Скарр.
В видео собраны фрагменты из эфиров и видео Карлсона, где он произносит слово «Russia», их сопровождает слоган «Громкий американский ведущий переходит на новый уровень. Здесь». Ролик кончается логотипами знаменитости и телеканала.
22 сентября ролик был показан на экранах вновь, однако в этот раз к нему добавили слова «на выходных» без каких‑либо подробностей, отмечает «Би-би-си».
С 2016 по 2023 год Такер Карлсон вел собственное новостное телешоу на популярнейшем канале консервативного толка Fox News, передача регулярно появлялась на первых местах телевизионных рейтингов.
Однако в этом году ведущий покинул телеэфир. По информации американских СМИ, он был отстранен лично Рупертом Мёрдоком после того, как Fox пошел на примирение с производителем аппаратов для голосований Dominion, согласился выплатить рекордные 787 млн долларов и принес извинения за распространение заведомо ложных сведений в своих программах о том, что машины помогли Джо Байдену выиграть президентские выборы.
У Dominion возникли претензии к Карлсону среди прочих лиц телеканала, и компании удалось получить доступ к рабочей переписке ведущих. В ней мужчина признался, что поймал одного из своих гостей на лжи, и отмечал, что «объема махинаций не могло хватить для изменения результатов».
Источники СМИ также рассказывали, что поводом для ухода ведущего стал иск от продюсера его передачи, в котором его обвиняли в сексистских и антисемитских ремарках на рабочем месте, буллинге и создании токсичной рабочей обстановки.
После этого ведущий запустил собственное шоу, выпуски которого выходят на его странице в твиттере. Там ролики собирают десятки, а иногда и сотни миллионов просмотров. Среди его гостей были Дональд Трамп, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, автор курсов для мужчин о достижении успеха Эндрю Тейт, а также мужчина, который утверждает, что занимался сексом с Бараком Обамой в 1999 году. Последнее стало сюжетом передачи «Вести недели» с Дмитрием Киселевым 10 сентября.
У Карлсона много зрителей в России. Например, миллион подписчиков есть у фанатского канала на ютубе «Карлсон ТВ» с переводами его роликов, а также материалами других популярных американских программ. Видео на нем набирают десятки и сотни тысяч просмотров.