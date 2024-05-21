В Москве полиция закрыла сауну с мужчинами-проститутками

По информации Shot, в ночь на 19 мая оперативники пришли в сауну «Казанова» в Малом Каретном переулке.
Данные о числе задержанных расходятся. Shot пишет о восьми альфонсах в возрасте от 20 до 42 лет, которые «признались, что за деньги оказывают интим-услуги клиенткам в заведении», и публикует их фото.
По словам собеседника Рен-ТВ, «в сауне находились девять мужчин, которые за денежное вознаграждение оказывали интимные услуги». Сообщается, что их всех увезли на допрос в отделение МВД, а по факту рейда проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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