В Москве полиция закрыла сауну с мужчинами-проститутками

По словам собеседника Рен-ТВ, «в сауне находились девять мужчин, которые за денежное вознаграждение оказывали интимные услуги». Сообщается, что их всех увезли на допрос в отделение МВД, а по факту рейда проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.