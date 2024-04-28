В Волгограде пенсионерка возглавила финансовую пирамиду. Она оформила кредитов на 1 млрд рублей

В Волгограде полиция задержала 68-летнюю пенсионерку и четырех ее сообщников, организовавших финансовую пирамиду. Об этом в своем телеграм-канале рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее данным, задержанные искали граждан, желающих получить кредиты в банках. Половину от суммы они забирали себе, обещая погашать задолженность перед кредитными организациями.
При этом оплата по договорам производилась за счет денежных средств, полученных от оформленных в дальнейшем на других граждан кредитов. Уточняется, что организатором группы была именно пенсионерка.
«В течение первых месяцев фигуранты самостоятельно вносили платежи от имени клиентов, в некоторых случаях даже полностью погашали взятые ими обязательства. Впоследствии граждане вновь брали кредиты, и схема повторялась», — рассказала Волк.
По ее словам, с 2022 года соучастники взяли кредитов на сумму около 1 млрд рублей. В отношении задержанных завели уголовное дело по ч. 2 статьи 172 УК РФ. В ходе обысков было изъято почти 30 млн рублей, черновые записи, компьютерная техника, кредитные договоры, а также 13 автомобилей.