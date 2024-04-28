В Волгограде пенсионерка возглавила финансовую пирамиду. Она оформила кредитов на 1 млрд рублей

По ее словам, с 2022 года соучастники взяли кредитов на сумму около 1 млрд рублей. В отношении задержанных завели уголовное дело по ч. 2 статьи 172 УК РФ. В ходе обысков было изъято почти 30 млн рублей, черновые записи, компьютерная техника, кредитные договоры, а также 13 автомобилей.