Джулиан Ассанж сможет обжаловать решение об экстрадиции в США

Основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу разрешили обжаловать решение об экстрадиции в США, передает Reuters. Верховный суд Лондона признал гарантии американской стороны по делу Ассанжа неудовлетворительными.
В марте 2024-го суд дал журналисту временное разрешение на подачу апелляции на основании того, что он может подвергнуться дискриминации как иностранный гражданин, но предложил США представить гарантии.
Теперь же прокуроры пообещали Ассанжу, что он сможет воспользоваться правами, прописанными в Первой поправке к Конституции США, и ему не грозит смертная казнь.
Интересы журналиста в суде представлял адвокат Эдвард Фитцджеральд. Также в зале находились жена, брат и отец Ассанжа. Сам он не смог присутствовать на заседании из‑за болезни.
Джулиан Ассанж основал международную некоммерческую организацию WikiLeaks, которая публиковала секретные материалы, сообщавшие о многочисленных правонарушениях со стороны американских властей. В 2010 году в Швеции он был обвинен в сексуализированном насилии (спустя 7 лет дело было прекращено; срок давности по последнему из четырех обвинений в этом деле истек в 2020-м).
В 2012 году, преследуемый, он добился убежища в посольстве Эквадора в Лондоне и прожил там семь лет. В апреле 2019 года полиция получила от правительства Эквадора разрешение на арест Ассанжа. С того момента журналист находится в лондонской тюрьме «Белмарш».
С момента задержания Ассанжа в 2019-м США добиваются его выдачи. В стране журналисту предъявлено 18 обвинений, по которым ему в общей сложности может грозить до 175 лет тюрьмы.
17 обвинений против Джулиана Ассанжа связаны с уголовными статьями о шпионаже. Еще одно — с публикацией WikiLeaks десятков тысяч секретных документов американского правительства, в том числе дипломатической переписки и информации о преступлениях армии США в третьих странах.