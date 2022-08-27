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вчера в 23:50
Адвокаты основателя WikiLeaks обжаловали решение Великобритании о его экстрадиции
Сегодня в 16:07

Защита основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа направила апелляцию в Высокий суд Лондона на решение о его экстрадиции в США. Об этом сообщает ABC News.

Ответчиками числятся правительство США и глава МВД Великобритании Прити Пател. Как отмечает агентство, в жалобе появились «новые значимые свидетельства» в пользу журналиста.

Адвокаты Ассанжа настаивают, что их подзащитного «преследуют и судят из‑за его политических взглядов». Кроме того, по их словам, запрос об экстрадиции нарушает соответствующий договор между США и Великобританией, а также международное право относительно «политических преступлений».

Жена Джулиана Ассанжа заявляет, что обвинение было незаконным. По ее словам, появились факты, которые доказывают, что преследование ее супруга в США имеет политические мотивы.

Джулиан Ассанж основал международную некоммерческую организацию WikiLeaks, которая публиковала секретные материалы, сообщавшие о многочисленных правонарушениях со стороны американских властей. В 2010 году в Швеции был обвинен в сексуальном насилии (спустя семь лет дело было прекращено; срок давности по последнему из четырех обвинений в этом деле истек в 2020-м).

В 2012 году, находясь под преследованием, он добился убежища в посольстве Эквадора в Лондоне и прожил там семь лет. В апреле 2019 года полиция получила от правительства Эквадора разрешение на арест Ассанжа. С того момента журналист находится в лондонской тюрьме Белмарш.

С момента задержания Ассанжа в 2019-м США добиваются его выдачи. В стране журналисту были предъявлены 18 обвинений, по которым ему в общей сложности может грозить до 175 лет тюрьмы.

17 обвинений против Джулиана Ассанжа связаны с уголовными статьями о шпионаже. Еще одно — с публикацией WikiLeaks десятков тысяч секретных документов американского правительства, в том числе дипломатической переписки и информации о преступлениях армии США в третьих странах.

В апреле 2022 суд в Лондоне выдал ордер на экстрадицию Ассанжа. Дело о выдаче австралийца Соединенным Штатам должна была принять глава британского МВД Прити Пател — она одобрила решение об экстрадиции 17 июня, оставив за Джулианом Ассанжом право на подачу апелляции.

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