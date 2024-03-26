Суд в Лондоне поставил правительству США условия для экстрадиции Ассанжа

Высокий суд в Лондоне поставил правительству США ряд условий для экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.
Суд потребовал от США в течение трех недель дать следующие заверения: что Ассанж сможет ссылаться на Первую поправку к Конституции, которая гарантирует свободу слова, что его австралийское гражданство не нанесет ущерба его интересам в ходе суда и что в случае обвинительного приговора ему не назначат смертную казнь.
Если США не выполнят эти условия, Ассанж сможет подать апелляцию на решение об экстрадиции. Если же заверения поступят, стороны смогут подать дальнейшие ходатайства перед окончательным решением об экстрадиции.
Лондонский суд также отклонил ряд оснований для апелляции, на которые ссылались адвокаты основателя Wikileaks. В частности, они заявляли, что их подзащитного преследуют за политическую позицию.
Джулиан Ассанж основал международную некоммерческую организацию Wikileaks, которая публиковала секретные материалы, сообщавшие о многочисленных правонарушениях со стороны американских властей. В 2010 году в Швеции был обвинен в сексуализированном насилии (спустя семь лет дело было прекращено; срок давности по последнему из четырех обвинений в этом деле истек в 2020-м).
В 2012 году, находясь под преследованием, он добился убежища в посольстве Эквадора в Лондоне и прожил там семь лет. В апреле 2019 года полиция получила от правительства Эквадора разрешение на арест Ассанжа. С того момента журналист находится в лондонской тюрьме Белмарш.
С момента задержания Ассанжа в 2019-м США добиваются его выдачи. В стране журналисту предъявлены 18 обвинений, по которым ему в общей сложности может грозить до 175 лет тюрьмы.
17 обвинений против Джулиана Ассанжа связаны с уголовными статьями о шпионаже. Еще одно — с публикацией Wikileaks десятков тысяч секретных документов американского правительства, в том числе дипломатической переписки и информации о преступлениях армии США в третьих странах.