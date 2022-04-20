Суд в Лондоне выдал ордер на экстрадицию Джулиана Ассанжа в США

Вестминстерский магистратский суд в Лондоне выдал ордер на экстрадицию в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление суда.

Теперь дело о выдаче австралийца в Соединенные Штаты примет глава МВД Прити Пател. Если он примет решение об экстрадиции, у защиты Ассанжа будет возможность оспорить его в Высоком суде Лондона. Если там в апелляции будет отказано, основателя WikiLeaks выдадут США, где ему грозит до 175 лет лишения свободы за раскрытие секретной информации.

10 декабря 2021 года Апелляционный суд Англии и Уэльса разрешил экстрадицию Ассанжа в США. На следующий день Международная федерация журналистов выступила против решения об экстрадиции. Там отметили, что в демократическом обществе не должны преследовать журналистов-расследователей, таких как Ассанж.

Джулиан Ассанж основал международную некоммерческую организацию WikiLeaks, которая публиковала секретные материалы, сообщавшие о многочисленных правонарушениях со стороны американских властей. В 2010 году в Швеции был обвинен в сексуальном насилии (спустя семь лет дело было прекращено; срок давности по последнему из четырех обвинений в этом деле истек в 2020-м).

В 2012 году, находясь под преследованием, он добился убежища в посольстве Эквадора в Лондоне и прожил там семь лет. В апреле 2019 года полиция получила от правительства Эквадора разрешение на арест Ассанжа, после чего его отправили в тюрьму на 50 недель из‑за нарушения условий освобождения под залог.