Закон уже принят в третьем чтении — осталось вето президентки, которое она обещала наложить. Но потом парламент и правящая партия его преодолеют, так как у них хватает для этого голосов. Если бы его не хотели принимать, то давно бы отклонили. Разочарования от этого у меня нет, наверное, потому что я не гражданин Грузии, наблюдаю за всем со стороны как блогер и человек, который пишет новости и старается быть объективным. Протесты еще не кончились: несколько оппозиционных партий объявили о бойкоте, некоммерческие организации заявили, что не будут регистрироваться в реестре иностранных агентов и собираются прекратить сотрудничество с властями, Евросоюз размышляет над введением санкций в отношении Грузии, — так что история пока не закончилась ».