В парламент Грузии повторно внесут законопроект об иноагентах

7 марта законопроект «О прозрачности иностранного влияния» был принят в первом чтении. После этого в Тбилиси, Батуми и ряде других грузинских городов начались массовые протесты, которые переросли в столкновения с полицией. Спустя два дня «Грузинская мечта» и «Сила народа» заявили, что отзовут законопроект об иноагентах из парламента.