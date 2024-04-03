В парламент Грузии повторно внесут законопроект об иноагентах

Сегодня в 12:20
Фото: Александр Патрин/ТАСС

Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» повторно внесет в парламент законопроект об иностранных агентах, который вызвал массовые протесты в 2023 году, сообщает ТАСС.

«Парламентское большинство после консультаций с политическим советом приняло решение повторно представить парламенту законопроект о прозрачности иностранного влияния», — заявил исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе.

По его словам, новую версию документа представят с теми же формулировками, что и в прошлом году, за исключением термина «агент иностранного влияния». Его заменят на «организацию, проводящую интересы иностранной силы». От таких организаций будут требовать ежегодной финансовой отчетности.

Правящая партия намерена принять законопроект в трех чтениях до конца весенней сессии парламента.

В феврале 2023 года движение «Сила народа» при поддержке партии «Грузинская мечта» внесло в грузинский парламент два законопроекта — «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов».

Согласно инициативам, СМИ и НКО, 20% годового дохода которых составляет зарубежное финансирование, должны зарегистрироваться в качестве иностранных агентов и ежегодно отчитываться о своих финансовых операциях.

7 марта законопроект «О прозрачности иностранного влияния» был принят в первом чтении. После этого в Тбилиси, Батуми и ряде других грузинских городов начались массовые протесты, которые переросли в столкновения с полицией. Спустя два дня «Грузинская мечта» и «Сила народа» заявили, что отзовут законопроект об иноагентах из парламента.

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