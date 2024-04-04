СК возбудил уголовное дело о пропаже Седы Сулеймановой, затем правозащитникам заблокировали сайт

«Заявители, отправившие обращения через специальную форму, начали получать ответы от Следственного комитета о возбуждении уголовного дела. До этого им приходили лишь ответы из прокуратуры, в которых сообщалось, что заявитель не имеет права запрашивать такую информацию или же что обращение передано в СК», — говорится в посте центра.