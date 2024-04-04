СК возбудил уголовное дело о пропаже Седы Сулеймановой, затем правозащитникам заблокировали сайт

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения Седы Сулеймановой. Об этом сообщили правозащитники из кризисной группы «СК SOS»*, получившие письмо от ведомства.
В августе прошлого года 26-летнюю уроженку Чечни задержали полицейские и увезли из Петербурга в республику по подозрению в краже украшений у матери, утверждали сотрудники центра. Они опасались, что сбежавшей от родителей девушке может грозить убийство чести.
«Заявители, отправившие обращения через специальную форму, начали получать ответы от Следственного комитета о возбуждении уголовного дела. До этого им приходили лишь ответы из прокуратуры, в которых сообщалось, что заявитель не имеет права запрашивать такую информацию или же что обращение передано в СК», — говорится в посте центра.
В письме СК также говорится, что ход и результаты расследования уголовного дела взяты в следственном управлении на контроль. По какой статье возбуждено дело, не уточняется.
4 апреля Роскомнадзор заблокировал сайт «СК SOS». Ранее ведомство предупреждало правозащитников о материалах, которые содержат «запрещенную информацию, пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения».
* Кризисная группа «СК SOS» внесена Минюстом в реестр иноагентов.