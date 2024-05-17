Футболиста «Спартака» Квинси Промеса освободили под залог в Дубае

Сегодня в 15:07
Фото: @qpromes

В ожидании рассмотрения дела об экстрадиции футболиста «Спартака» Квинси Промеса освободили из‑под стражи в Дубае. Об этом сообщают источники нидерландского издания Het Parool.

По их данным, Промеса освободили «на определенных условиях». Как правило, людям, освобожденным на условиях ОАЭ, запрещается покидать страну, им необходимо внести залог, отчитываться и реагировать на каждый звонок властей, отмечает газета.

По информации издания «Спорт-Экспресс», футболиста отпустили под залог. Нидерландские адвокаты Промеса не стали комментировать условное освобождение подзащитного.

В конце февраля нападающий «Спартака» не смог вылететь из ОАЭ, где находился на сборах с командой. Футболиста остановили во время прохождения пограничного контроля в аэропорту Дубая из‑за ДТП с его участием. Позже это дело закрыли.

13 марта Промеса задержали в ОАЭ по запросу Нидерландов — на родине его заочно приговорили к 1,5 года заключения за нанесение ножевого ранения кузену и еще к 6 годам — за участие в контрабанде более 1350 килограммов кокаина. Спортсмен находится в международном розыске, на оба приговора поданы апелляции.

В конце марта нидерландское издание De Telegraaf сообщало, что Россия также потребовала экстрадировать нападающего «Спартака» по делу о неуплате налогов. Телеграм-канал Shot тогда утверждал, что футболист задолжал налоговой 404 тыс. рублей, и сумма будет увеличиваться.

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