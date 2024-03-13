Футболиста «Спартака» Квинси Промеса арестовали в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов. Об этом сообщил De Telegraaf. Информацию подтвердили на сайте прокуратуры.
Задержание 32-летнего спортсмена связано с его возможной экстрадицией в Нидерланды. Там Промеса в феврале заочно приговорили к шести годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. Ранее атлет также получил срок за нападение на кузена.
В конце февраля Промеса уже задерживали в ОАЭ, где он находился на сборах с командой. Тогда футболиста остановили во время прохождения пограничного контроля в аэропорту Аль-Мактум в Дубае. Причиной стало ДТП. В Россию Промеса так и не отпустили.
Промес в данный момент числится в международном розыске. Он подал апелляции на оба обвинительных приговора, которые вынесли в его отношении в Нидерландах. Спортсмен не признал вину ни за нападение с ножом на родственника, ни за связь с наркобизнесом.