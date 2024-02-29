Футболиста «Спартака» Квинси Промеса задержали в аэропорту ОАЭ

Футболиста «Спартака» Квинси Промеса, приговоренного в Нидерландах к шести годам тюрьмы, задержали в аэропорту ОАЭ. Об этом сообщили Metaratings и Baza.
Спортсмена остановили на пограничном контроле в аэропорту Аль-Мактум в Дубае. В связи с чем это произошло, неизвестно. Прокуратура Нидерландов заявила, что была не в курсе задержания футболиста.
Промес провел в отделении полиции уже несколько часов. Команда «Спартака» при этом улетела в Петербург. С задержанным футболистом в Дубае остались сотрудники службы безопасности клуба.
По информации телеграм-канала «Мутко против», причина задержания Промеса не связана с вынесенным ему приговором в Нидерландах. «Спорт-Экспресс» сообщил, что спортсмен вылетит в Россию ближе к ночи.
В пресс-службе «Спартака», как передал телеграм-канал Shot, назвали ситуацию с Промесом непростой. От других комментариев в клубе отказались.
Промес находится в международном розыске. В июне его осудили на полтора года за нападение с ножом на родственника, а в феврале футболист получил приговор в шесть лет лишения свободы за контрабанду наркотиков. Спортсмен подал апелляции на оба решения.