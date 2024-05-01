В ОАЭ закрыли дело о ДТП в отношении футболиста Квинси Промеса

Сегодня в 15:15
Фото: qpromes

В ОАЭ закрыли дело о ДТП в отношении футболиста клуба «Спартак» Квинси Промеса. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру Дубая.

Там рассказали, что Промеса больше не преследуют за то, что он якобы скрылся с места аварии. В данный момент спортсмен ожидает решения об экстрадиции в Нидерланды — там футболиста приговорили к шести годам тюрьмы.

По информации голландских СМИ, первое слушание об экстрадиции Промеса запланировано на 2 мая. Футболиста арестовали по запросу прокуратуры Нидерландов в середине марта.

В конце февраля Промеса уже задерживали в ОАЭ. Футболиста остановили во время прохождения пограничного контроля в аэропорту Аль-Мактум в Дубае. Причиной стало ДТП, дело по которому закрыли теперь.

Промес в данный момент числится в международном розыске. В середине февраля его осудили в Нидерландах за контрабанду наркотиков. 32-летний спартаковец не пришел ни на одно из заседаний, но планирует обжаловать решение.

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