Neuralink Илона Маска ищет нового участника эксперимента с мозговым чипом

Neuralink, основанная Илоном Маском, ищет нового участника эксперимента с мозговыми чипами. Об этом говорится в соцсетях компании.
В Neuralink приглашают человека, чьи руки и ноги парализованы и теряют нормальную двигательную функцию. «Наш кибернетический мозговой имплант „Телепатия“ позволяет управлять телефоном и компьютером силой мысли», — подчеркнул Маск.
В начале 2024-го компания впервые вживила имплант в мозг человека. Сперва пациенту Ноланду Арбо приходилось прилагать много усилий даже для такой простой задачи, как передвижение курсора мыши. Но со временем процесс стал более интуитивным.
Уже в марте мужчина смог сыграть с отцом в Mario Kart и в онлайн-шахматы, передвигая курсор на экране «силой мысли».
Neuralink была основана Илоном Маском в 2016 году. Она занимается разработкой интерфейсов для прямой связи мозга с компьютером. В сентябре прошлого года компания начала набор пациентов с квадриплегией, вызванной повреждением шейного отдела спинного мозга или боковым амиотрофическим склерозом (БАС), для участия в исследовании.
Тогда Маск анонсировал масштабные планы, говоря, что чип «позволит парализованному человеку пользоваться смартфоном с помощью разума быстрее, чем с помощью пальцев», а параплегикам — снова ходить. Более того, по его словам, в конечном итоге имплант сможет лечить слепоту, шизофрению, депрессию, аутизм, ожирение и бессонницу, а в один прекрасный день объединит человеческое сознание с искусственным интеллектом.