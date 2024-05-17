Neuralink Илона Маска ищет нового участника эксперимента с мозговым чипом

Сегодня в 11:34
Фото: Robina Weermeijer/Unsplash

Neuralink, основанная Илоном Маском, ищет нового участника эксперимента с мозговыми чипами. Об этом говорится в соцсетях компании.

В Neuralink приглашают человека, чьи руки и ноги парализованы и теряют нормальную двигательную функцию. «Наш кибернетический мозговой имплант „Телепатия“ позволяет управлять телефоном и компьютером силой мысли», — подчеркнул Маск.

В начале 2024-го компания впервые вживила имплант в мозг человека. Сперва пациенту Ноланду Арбо приходилось прилагать много усилий даже для такой простой задачи, как передвижение курсора мыши. Но со временем процесс стал более интуитивным.

Уже в марте мужчина смог сыграть с отцом в Mario Kart и в онлайн-шахматы, передвигая курсор на экране «силой мысли».

Neuralink была основана Илоном Маском в 2016 году. Она занимается разработкой интерфейсов для прямой связи мозга с компьютером. В сентябре прошлого года компания начала набор пациентов с квадриплегией, вызванной повреждением шейного отдела спинного мозга или боковым амиотрофическим склерозом (БАС), для участия в исследовании.

Тогда Маск анонсировал масштабные планы, говоря, что чип «позволит парализованному человеку пользоваться смартфоном с помощью разума быстрее, чем с помощью пальцев», а параплегикам — снова ходить. Более того, по его словам, в конечном итоге имплант сможет лечить слепоту, шизофрению, депрессию, аутизм, ожирение и бессонницу, а в один прекрасный день объединит человеческое сознание с искусственным интеллектом.

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