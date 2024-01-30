Компания Neuralink Илона Маска впервые вживила имплант в мозг человека

Илон Маск сообщил, что его компания Neuralink впервые вживила имплант в мозг человека. По его словам, первые результаты выглядят «многообещающе». Об этом миллиардер написал в твиттере.
Первый продукт стартапа называется «Телепатия». Маск пишет, что после операции чип продемонстрировал перспективный результат в обнаружении нейронных импульсов, пациент проходит восстановление.
По плану бизнесмена, имплант должен позволить человеку «силой мысли» управлять смартфоном или компьютером, а затем и любым другим девайсом. Первое время технологию сделают доступной только для пользователей, потерявших возможность управлять собственными конечностями.
«Представьте себе, если бы Стивен Хокинг мог бы общаться быстрее, чем наборщик текста или ведущий аукциона. В этом и есть наша цель», — пояснил Маск.
В сентябре прошлого года компания Neuralink начала набор пациентов с квадриплегией, вызванной повреждением шейного отдела спинного мозга или боковым амиотрофическим склерозом (БАС), для участия в исследовании. Тогда исследователи намеревались позволить подопытным научиться управлять компьютерным курсором или клавиатурой с помощью силы мысли.
Маск уже тогда анонсировал масштабные планы, говоря, что чип «позволит парализованному человеку пользоваться смартфоном с помощью разума быстрее, чем с помощью пальцев», а параплегикам — снова ходить. Более того, по его словам, в конечном итоге имплант сможет лечить слепоту, шизофрению, депрессию, аутизм, ожирение и бессонницу, а в один прекрасный день объединит человеческое сознание с искусственным интеллектом.
Впрочем, в 2022 году Reuters писал, что против Neuralink было открыто федеральное расследование за потенциально жестокое обращение с животными при попытке разработать имплантат для людей.
Позже издание сообщило, что в ходе опытов медицинская компания, скорее всего, убила около 1500 животных. Источники внутри стартапа рассказали журналистам, что к ошибкам в экспериментах и излишней смертности привело давление Маска и его требования ускорить разработку.