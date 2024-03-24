Чип Neuralink позволил парализованному мужчине сыграть в Mario Kart с отцом

29-летний парализованный Ноланд Арбо, которому вживлен мозговой имплант от Neuralink, смог сыграть с отцом в Mario Kart. Запись их совместного заезда показали на мероприятии, организованном компанией Илона Маска.
По словам Арбо, чип позволяет ему чувствовать себя обычным, не парализованным человеком. С помощью импланта он может выполнять различные задачи на компьютере, причем постепенно это получается делать все быстрее и эффективнее.
Среди игр, которые доступны парализованному мужчине, не только Mario Kart, но и, к примеру, стратегия Civilization VI. Арбо пошутил, что ему нравится все лучше играть в нее, поскольку постоянно побеждать своего отца в шахматы ему уже надоело.
Мужчина поблагодарил Neuralink за то, что они изменили его жизнь, и выразил уверенность, что в будущем нейрочип поможет многим людям.
Ноланд Арбо — первый пациент, которому вживили чип Neuralink. Мужчину парализовало восемь лет назад в результате несчастного случая во время дайвинга.
Операция по установке чипа прошла в январе. Сперва пациенту приходилось прилагать много усилий даже для такой простой задачи, как передвижение курсора мыши. Но со временем процесс стал более интуитивным: Арбо просто смотрит в нужное место, и курсор перемещается туда. Мужчина сравнил это с силой, которой обладали джедаи в «Звездных войнах».
Neuralink была основана Илоном Маском в 2016 году. Она занимается разработкой интерфейсов для прямой связи мозга с компьютером.
В сентябре прошлого года компания начала набор пациентов с квадриплегией, вызванной повреждением шейного отдела спинного мозга или боковым амиотрофическим склерозом (БАС), для участия в исследовании. Тогда Маск анонсировал масштабные планы, говоря, что чип «позволит парализованному человеку пользоваться смартфоном с помощью разума быстрее, чем с помощью пальцев», а параплегикам — снова ходить. Более того, по его словам, в конечном итоге имплант сможет лечить слепоту, шизофрению, депрессию, аутизм, ожирение и бессонницу, а в один прекрасный день объединит человеческое сознание с искусственным интеллектом.