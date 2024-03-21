Neuralink показала, как первый пациент с мозговым чипом играет в шахматы «силой мысли»

По словам пациента, сначала ему приходилось прилагать больше усилий, чтобы заставить курсор двигаться — при это он представлял, что двигает рукой влево, вправо, вниз и вверх. Со временем процесс стал куда более интуитивным: Арбо просто смотрит в нужное место, и курсор перемещается туда. Пациент сравнил это с силой, которой обладали джедаи в «Звездных войнах».