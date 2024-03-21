Neuralink показала, как первый пациент с мозговым чипом играет в шахматы «силой мысли»

Сегодня в 15:01
Фото: Farzad/YouTube

Американская нейротехнологическая компания Neuralink опубликовала видео с первым пациентом, которому вживили чип в мозг. 29-летний Ноланд Арбо смог сыграть в онлайн-шахматы, передвигая курсор на экране «силой мысли».

Арбо, которого парализовало восемь лет назад в результате несчастного случая во время дайвинга, рассказал, что операция по вживлению чипа прошла легко, а уже спустя два дня его выписали домой.

По словам пациента, сначала ему приходилось прилагать больше усилий, чтобы заставить курсор двигаться — при это он представлял, что двигает рукой влево, вправо, вниз и вверх. Со временем процесс стал куда более интуитивным: Арбо просто смотрит в нужное место, и курсор перемещается туда. Пациент сравнил это с силой, которой обладали джедаи в «Звездных войнах».

Ноланд также попытался играть в стратегию Sid Meier’s Civilization VI, но признался, что пока игра слишком большая для новой технологии: нужно думать о многих нюансах одновременно и ждать, пока имплант зарядится.

Компания Neuralink была основана Илоном Маском в 2016 году. Она занимается разработкой интерфейсов для прямой связи мозга с компьютером.

В 2023 году организация получила разрешение на испытания нейрочипов от независимого наблюдательного совета и начала искать добровольцев. В январе 2024-го Маск сообщил о первом пациенте с мозговым имплантом, а в феврале рассказал о способности Арбо управлять мышью с помощью чипа.

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