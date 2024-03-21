Neuralink показала, как первый пациент с мозговым чипом играет в шахматы «силой мысли»

Американская нейротехнологическая компания Neuralink опубликовала видео с первым пациентом, которому вживили чип в мозг. 29-летний Ноланд Арбо смог сыграть в онлайн-шахматы, передвигая курсор на экране «силой мысли».
Арбо, которого парализовало восемь лет назад в результате несчастного случая во время дайвинга, рассказал, что операция по вживлению чипа прошла легко, а уже спустя два дня его выписали домой.
По словам пациента, сначала ему приходилось прилагать больше усилий, чтобы заставить курсор двигаться — при это он представлял, что двигает рукой влево, вправо, вниз и вверх. Со временем процесс стал куда более интуитивным: Арбо просто смотрит в нужное место, и курсор перемещается туда. Пациент сравнил это с силой, которой обладали джедаи в «Звездных войнах».
Ноланд также попытался играть в стратегию Sid Meier’s Civilization VI, но признался, что пока игра слишком большая для новой технологии: нужно думать о многих нюансах одновременно и ждать, пока имплант зарядится.
Компания Neuralink была основана Илоном Маском в 2016 году. Она занимается разработкой интерфейсов для прямой связи мозга с компьютером.
В 2023 году организация получила разрешение на испытания нейрочипов от независимого наблюдательного совета и начала искать добровольцев. В январе 2024-го Маск сообщил о первом пациенте с мозговым имплантом, а в феврале рассказал о способности Арбо управлять мышью с помощью чипа.