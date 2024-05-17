Релиз GTA VI состоится осенью 2025 года

Шестая часть Grand Theft Auto выйдет осенью 2025 года. Об этом рассказала компания Take-Two Interactive, владеющая Rockstar Games, в своем квартальном отчете.
GTA VI выйдет на PS5 и Xbox Series X|S. Сроки релиза версии для компьютера пока неизвестны, так как отсутствуют в отчете.
Представители компании отказались называть более точную дату релиза GTA VI. «Анонс представят Rockstar Games в соответствии с их стратегией продвижения игры», — сообщил гендиректор компании Штраус Зельник.
Трейлер шестой части GTA вышел 5 декабря. К середине мая ролик набрал уже 190 млн просмотров.
Фанаты франшизы узнали в видео образы реальных людей и ситуаций, например, женщины с молотками, аллигатора в продуктовом магазине и Флоридского Джокера. Прототип последнего Лоуренс Салливан потребовал от создателей игры 10 млн долларов компенсации и пригрозил хакерской атакой.
Кроме того, поклонники сравнили локации новой GTA и Vice City 2002 года — действие обеих игр происходит в одном городе.