Флоридский Джокер пошел еще дальше: требует от Rockstar 10 млн долларов и грозит хакерской атакой

Салливан пообещал объединиться с хакером, который слил трейлер GTA 6, разорил Rockstar Games на 5 млн долларов и «тысячи часов» работы. «Если вы не свяжетесь со мной в ближайшее время, то я вытащу этого паренька из психушки, и он снова вас хакнет», — заявил Флоридский Джокер.