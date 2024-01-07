Флоридский Джокер пошел еще дальше: требует от Rockstar 10 млн долларов и грозит хакерской атакой

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:59
Кадр: CBS Miami/YouTube

Лоуренс Салливан, известный как Флоридский Джокер, выдвинул создателям GTA 6 новый ультиматум: потребовал 10 млн долларов компенсации и пригрозил хакерской атакой.

Салливан пообещал объединиться с хакером, который слил трейлер GTA 6, разорил Rockstar Games на 5 млн долларов и «тысячи часов» работы. «Если вы не свяжетесь со мной в ближайшее время, то я вытащу этого паренька из психушки, и он снова вас хакнет», — заявил Флоридский Джокер.

Игровая студия использовала в GTA 6 образы реальных людей — их узнали фанаты игры, в том числе Флоридского Джокера. Салливан поначалу требовал 2 млн долларов за использование его «подобия» в трейлере GTA 6. Он обвинил студию в краже его образа и жизни.

Флоридский Джокер стал не единственным реальным персонажем, вдохновившим разработчиков новой части GTA. Поклонники франшизы обнаружили в трейлере игры отсылки к женщине с молотками и к аллигатору в продуктовом магазине.

Также фанаты сравнили локации новой GTA и Vice City 2002 года — действие обеих игр происходит в одном городе. Трейлер шестой части франшизы вышел 5 декабря и за сутки набрал более 100 млн просмотров на ютубе. Выход GTA VI намечен на 2025 год.

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