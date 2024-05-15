Bugatti вынудила Моргенштерна* поменять название лейбла

Автомобильный бренд Bugatti потребовал от Моргенштерна* поменять название лейбла. Об этом рэпер сообщил в своем инстаграме**.
В соцсети он опубликовал последнюю страницу договора с французской компанией, где стоят подписи представителя производителя гиперкаров и гендиректора музыкальной компании Ашера Арабачяна.
«Бугати мошины сказали не надо лейбл бугати. мы официально больше не бугати», — сообщил Моргенштерн.
Новое название он не раскрыл. Впрочем, в соцсетях объединение артистов уже поменяло название на BM Label.
Конфликт между премиальной маркой и рэперами возник в марте этого года. Уже бывшему Bugatti Music заблокировали аккаунт в инстаграме по жалобе бренда. Бан пришелся на третий день рождения зарегистрированного в Дубае лейбла. Его представителям удалось быстро его снять и вернуть себе страничку, поменяв имя.
* Алишер Моргенштерн внесен Минюстом в реестр иноагентов.
** Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.