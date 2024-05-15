Bugatti вынудила Моргенштерна* поменять название лейбла

Конфликт между премиальной маркой и рэперами возник в марте этого года. Уже бывшему Bugatti Music заблокировали аккаунт в инстаграме по жалобе бренда. Бан пришелся на третий день рождения зарегистрированного в Дубае лейбла. Его представителям удалось быстро его снять и вернуть себе страничку, поменяв имя.