Bugatti вынудила Моргенштерна* поменять название лейбла

Сегодня в 11:53
Фото из соцсетей Моргенштерна

Автомобильный бренд Bugatti потребовал от Моргенштерна* поменять название лейбла. Об этом рэпер сообщил в своем инстаграме**.

В соцсети он опубликовал последнюю страницу договора с французской компанией, где стоят подписи представителя производителя гиперкаров и гендиректора музыкальной компании Ашера Арабачяна.

«Бугати мошины сказали не надо лейбл бугати. мы официально больше не бугати», — сообщил Моргенштерн.

Новое название он не раскрыл. Впрочем, в соцсетях объединение артистов уже поменяло название на BM Label.

Конфликт между премиальной маркой и рэперами возник в марте этого года. Уже бывшему Bugatti Music заблокировали аккаунт в инстаграме по жалобе бренда. Бан пришелся на третий день рождения зарегистрированного в Дубае лейбла. Его представителям удалось быстро его снять и вернуть себе страничку, поменяв имя.

Забавной ситуацию сделало то, что Bugatti Music готовился к закрытию, о котором Моргенштерн объявил в ноябре 2023 года. С того момента ему успели закрыть въезд в ОАЭ, но основанная им компания продолжает деятельность, например, в скором времени через нее должен выйти новый сингл рэпера «Entype».

* Алишер Моргенштерн внесен Минюстом в реестр иноагентов.

** Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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