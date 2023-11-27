Моргенштерн* заявил о закрытии лейбла Bugatti Music

Моргенштерн* объявил в своем телеграм-канале о закрытии лейбла Bugatti Music. Он отметил, что 27 ноября в полночь на лейбле выйдет последний релиз — альбом «Bruh» артиста Entype.
«Мы прошли ******** [сумасшедший] путь, никто из ру лейблов не делал таких мувов и я горжусь нами! Фит за лям долларов, паленые кросы рич зе кида, Арут и Кизару рекламирующие бк… мы делали невозможное», — написал Моргенштерн.
Лейбл Bugatti Music основан в Дубае в 2022 году. Среди его подписантов, кроме Моргенштерна и Entype, — Arut, Talia и Onative.
Арут тоже написал, что лейбл выпускает финальный альбом, а постоянный клипмейкер Romanov заявил в инстаграме* о съемке «своего последнего клипа». The Flow предполагает, что все это может быть «прогревом» к какому‑то событию, которое готовит Моргенштерн со своей командой.
* Моргенштерн внесен Минюстом в список иностранных агентов.
* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.