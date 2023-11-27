Моргенштерн* заявил о закрытии лейбла Bugatti Music

Арут тоже написал, что лейбл выпускает финальный альбом, а постоянный клипмейкер Romanov заявил в инстаграме* о съемке «своего последнего клипа». The Flow предполагает, что все это может быть «прогревом» к какому‑то событию, которое готовит Моргенштерн со своей командой.