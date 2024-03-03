Бренд Bugatti заблокировал аккаунт лейбла Моргенштерна*

Автомобильный бренд Bugatti пожаловался администрации Instagram** на аккаунт лейбла Моргенштерна Bugatti Music, рассказал рэпер. Страничку заблокировали на некоторое время.
Бан на аккаунт прилетел вечером 1 марта, говорил рэпер в своих сторис. По совпадению, в тот же день его объединение праздновало 2 года с момента начала работы. «С др», — прокомментировали новость о блокировке представители выпускающей компании.
Ограничения на аккаунте продержались недолго — в соцсети лейблу пришлось поменять название на @BM_Label, сейчас он вновь доступен и обнаруживается в поиске, его старые посты до блокировки остались нетронутыми.
Забавной ситуацию делает то, что Bugatti Music готовится к закрытию последние несколько месяцев. Моргенштерн объявлял об этом еще в конце ноября прошлого года. В пресс-службе лейбла The Flow подтвердили планы на завершение деятельности.
Окончить историю объединения должен был альбом рэпера Entype «Bruh». Впрочем, с тех пор компания выпустила еще несколько его синглов, релизов Onative и Talia, а также песню самого Моргенштерна.
Bugatti Music был зарегистрирован в Дубае в 2022 году. Однако с тех пор Моргенштерну закрыли туда въезд. По словам адвоката артиста, «поводом для такой радикальной меры стал донос неизвестного в кавычках доброжелателя в правоохранительные органы Дубая».
*Алишер Моргенштерн внесен в список иностранных агентов.
** Instagram принадлежит Meta Platforms Inc., компания признана в России экстремистской организацией, ее деятельность запрещена.