Бренд Bugatti заблокировал аккаунт лейбла Моргенштерна*

Bugatti Music был зарегистрирован в Дубае в 2022 году. Однако с тех пор Моргенштерну закрыли туда въезд. По словам адвоката артиста, «поводом для такой радикальной меры стал донос неизвестного в кавычках доброжелателя в правоохранительные органы Дубая».