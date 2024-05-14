Стив Кэрелл не появится в новом сериале по вселенной «Офиса»

«Но мне не терпится его увидеть, звучит как классная концепция. Мне нравится идея. Если не ошибаюсь, события будут происходить в провальной газетной компании. Я работал с Доналлом Глисоном, который исполнит одну из главных ролей. Мы вместе снимались в сериале „Пациент“. Он отличный актер и очень приятный парень, так что я думаю, должно быть круто», — добавил он.