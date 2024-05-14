Стив Кэрелл не появится в новом сериале по вселенной «Офиса»

Звезда «Офиса» Стив Кэрелл не появится в новом шоу по вселенной популярного сериала. Об этом актер рассказал The Hollywood Reporter на премьере фильма «Воображаемые друзья», снятого его коллегой по «Офису» Джоном Красински.
«Я обязательно буду его смотреть, но сам не буду в нем участвовать. Это что‑то новое, и я не вижу ни одной причины моему персонажу [Майклу Скотту] там появляться», — поделился Кэрелл.
«Но мне не терпится его увидеть, звучит как классная концепция. Мне нравится идея. Если не ошибаюсь, события будут происходить в провальной газетной компании. Я работал с Доналлом Глисоном, который исполнит одну из главных ролей. Мы вместе снимались в сериале „Пациент“. Он отличный актер и очень приятный парень, так что я думаю, должно быть круто», — добавил он.
О новом проекте по вселенной «Офиса» стало известно в сентябре 2023 года. Над шоу работает создатель оригинального сериала Грег Дэниелс вместе с соавтором «Нейтан спешит на выручку» Майклом Команом.
Шоу не станет перезапуском популярного мокьюментари. Его события будут происходить в новом месте и с другими персонажами, однако в той же вселенной, что и шоу о сотрудниках Dunder Mifflin.
По сюжету, команда документалистов, снимавшая когда‑то Майкла Скотта и его подчиненных, в поисках нового материала отправляется на Средний Запад, чтобы рассказать о попытках руководителей непопулярной газеты спасти издание.
В апреле 2024-го к проекту присоединились Доналл Глисон (фильмы о Гарри Поттере, «Прощай, Кристофер Робин») и Сабрина Импаччаторе («Белый лотос»).
Американская адаптация британского «Офиса» выходила с 2005 по 2013 год. Главные роли в сериале сыграли Стив Кэрелл, Джон Красински, Райан Уилсон, Дженна Фишер, Эд Хелмс и другие. Финальный эпизод собрал у экранов почти 6 млн телезрителей, а в 2016 году Rolling Stone включил «Офис» в список «100 величайших телевизионных шоу всех времен».