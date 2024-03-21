Грег Дэниелс работает над продолжением «Офиса» с соавтором «Нейтан спешит на выручку»

Создатель американского «Офиса» Грег Дэниелс работает над продолжением шоу вместе с соавтором сериала «Натан спешит на выручку» Майклом Команом, передает Deadline.
Как стало известно в январе 2024-го, новый проект не станет перезапуском популярного мокьюментари. Его события будут происходить в новом месте и с другими персонажами, однако в той же вселенной, что и шоу о сотрудниках «Dunder Mifflin». О работе над продолжением «Офиса» сообщили в сентябре 2023-го года.
Сериал «Нейтан спешит на выручку», над которым Коман работал вместе с Нейтоном Филдером, сочетал в себе элементы мокьюментари и реалити-шоу. Впоследствии Филдер продолжил экспериментировать с форматом — сначала в проекте «Репетиция», а затем в «Проклятье», созданном им вместе с Бенни Сафди.
Американская адаптация одноименного британского шоу «Офис» выходила с 2005 по 2013 год. Главные роли в сериале сыграли Стив Кэрелл, Джон Красински, Райан Уилсон, Дженна Фишер, Эд Хелмс и другие. Финальный эпизод собрал у экранов почти 6 млн телезрителей, а в 2016 году Rolling Stone включил «Офис» в список «100 величайших телевизионных шоу всех времен».