Грег Дэниелс работает над продолжением «Офиса» с соавтором «Нейтан спешит на выручку»

Как стало известно в январе 2024-го, новый проект не станет перезапуском популярного мокьюментари. Его события будут происходить в новом месте и с другими персонажами, однако в той же вселенной, что и шоу о сотрудниках «Dunder Mifflin». О работе над продолжением «Офиса» сообщили в сентябре 2023-го года.