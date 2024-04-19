Донал Глисон и Сабрина Импаччииаторе сыграют в новом «Офисе» Грега Дэниелса

Донал Глисон (фильмы о Гарри Поттере, «Прощай, Кристофер Робин») и Сабрина Импаччииаторе («Белый лотос») снимутся в продолжении сериала «Офис». Об этом сообщает Deadline.
Кого они сыграют, пока неизвестно. Кто еще сыграет в сериале, тоже не уточняется.
Над сериалом будет работать автор американского «Офиса» Грег Дэниелс. Ранее он подчеркивал, что новый проект является продолжением, а не перезапуском.
Его события будут происходить в новом месте и с другими персонажами, однако в той же вселенной, что и шоу о сотрудниках Dunder Mifflin.
Американская адаптация одноименного британского шоу «Офис» выходила с 2005 по 2013 год. Главные роли в сериале сыграли Стив Кэрелл, Джон Красински, Райан Уилсон, Дженна Фишер, Эд Хелмс и другие. Финальный эпизод собрал у экранов почти 6 млн телезрителей, а в 2016 году Rolling Stone включил «Офис» в список «100 величайших телевизионных шоу всех времен».