Перезапуск «Офиса» находится в разработке. Им занимается шоураннер американской версии сериала

Тем временем Гильдия сценаристов заключила предварительную сделку с крупнейшими студиями и стримерами. 26 сентября профсоюз проведет голосование по вопросу, следует ли официально отменить приказ о забастовке. После того как договор будет ратифицирован, в эфир вернутся дневные и ночные комедийные шоу, так как продолжающаяся забастовка SAG-AFTRA их не касается.