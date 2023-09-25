Перезапуск «Офиса» находится в разработке. Им занимается шоураннер американской версии сериала

Портал Puck News, основанный бывшим редактором The Hollywood Reporter Мэттью Беллони, сообщил, что готовится перезапуск американского «Офиса». Разработкой занимается шоураннер американской версии сериала Грег Дэниелс.
Puck News пишет, что после окончания забастовок студии сделают множество анонсов, в том числе новой версии «Офиса». Портал не приводит детали о шоу.
1 июня Variety сообщил о начале съемок новой версии комедийного сериала «Офис» в Австралии. Новым Дэвидом Брентом (персонаж оригинального сериала) и Майклом Скоттом (персонаж американского ремейка) станет Ханна Ховард. Ее сыграет юмористка Фелисити Уорд — это будет первая женщина-руководительница офиса в истории адаптаций сериала.
Тем временем Гильдия сценаристов заключила предварительную сделку с крупнейшими студиями и стримерами. 26 сентября профсоюз проведет голосование по вопросу, следует ли официально отменить приказ о забастовке. После того как договор будет ратифицирован, в эфир вернутся дневные и ночные комедийные шоу, так как продолжающаяся забастовка SAG-AFTRA их не касается.