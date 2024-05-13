Посмотрите трейлер последней работы Жан-Люка Годара «Сценарии»

В сети появился трейлер последней работы легендарного режиссера Жан-Люка Годара — короткометражного фильма «Сценарии». Премьера картины состоится на 77-м Каннском кинофестивале.
«Во французском языке слово „scénario“ обозначает то, как фильм рассказывает историю. Именно такое название выбрал Жан-Люк Годар для своего последнего фильма, который был закончен буквально за день до его смерти. Это не означало, что он останется незаконченным, но сама его незаконченность делала его завершенным. И все же „Scénario“, который затем стал „Scénarios“, состоит из двух частей: ДНК, фундаментальные элементы, и МРТ, Одиссея», — говорится в синопсисе картины.
«ДНК — это биологическая подпись, которая придает человеку уникальность; МРТ вызывает в памяти медицинские образы и страдания ослабленного организма, а также предполагает, что субъект растворяется по прихоти магнитного резонанса. Между этими двумя полярностями, которые символизируют генезис и упадок в строго материалистическом ключе, разворачивается история человека, состоящая из мешанины нот и образов, сжатых в 18 минут», — гласит описание.
Вместе с картиной на фестивале покажут 34-минутную документалку о создании проекта, снятую в октябре 2021 года. В ней Годар расскажет об идее «Scénarios» — ленте, которая «объединяет фотографии и двигающиеся кадры, чтение и наблюдение».
На прошлом 76-м Каннском кинофестивале состоялась премьера предпоследнего фильма Жан-Люка Годара «Смешные войны», хронометраж которой составил 20 минут. В марте 2021-го режиссер говорил, что уйдет из киноиндустрии, когда закончит два последних фильма — «Смешные войны» и «Сценарий».
Основоположник французской «новой волны» в кино скончался в сентябре 2022 года. Он воспользовался эвтаназией и мирно ушел из жизни в своем доме на берегу Женевского озера в окружении близких. Ему был 91 год.
В память об одном из самых влиятельных режиссеров XX века «Афиша Daily» вспомнила ключевые картины Годара, навсегда изменившие кинематограф.