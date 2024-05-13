Посмотрите трейлер последней работы Жан-Люка Годара «Сценарии»

«Во французском языке слово „scénario“ обозначает то, как фильм рассказывает историю. Именно такое название выбрал Жан-Люк Годар для своего последнего фильма, который был закончен буквально за день до его смерти. Это не означало, что он останется незаконченным, но сама его незаконченность делала его завершенным. И все же „Scénario“, который затем стал „Scénarios“, состоит из двух частей: ДНК, фундаментальные элементы, и МРТ, Одиссея», — говорится в синопсисе картины.