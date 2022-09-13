Умер режиссер Жан-Люк Годар

На 92-м году жизни умер франко-швейцарский кинорежиссер Жан-Люк Годар. Об этом сообщает газета Libération со ссылкой на его близких.

Причина смерти неизвестна.

Годар стоял у истоков французской новой волны в кинематографе. Его картины 60-х годов оказали революционное влияние на мировое киноискусство. В начале своей карьеры он критиковал традицию качества французского кинематографа, позже основав с единомышленниками объединение «Французская новая волна».

В 1959 году вышел дебютный фильм режиссера «На последнем дыхании». В нем Жан-Поль Бельмондо и Джин Сиберг в главных ролях ярко выражали стиль новой волны. В 1961 году Годар снял картину об алжирской войне за независимость «Маленький солдат». Она была запрещена во Франции до 1963 года.

За свою карьеру режиссер снял более 100 фильмов. Среди них — «Жить своей жизнью», «Карабинеры», «Презрение», «Мужское-женское», «Банда аутсайдеров», «Шарлотта и ее Жюль», «Безумный Пьеро», «Париж глазами шести» и другие.

Последняя его картина «Книга образа» вышла в 2018 году и приняла участие в основной конкурсной программе Каннского кинофестиваля. Она оказалась настолько экспериментальной, что для нее был придуман специальный приз — «Особая пальмовая ветвь», которая вручалась впервые.