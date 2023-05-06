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В Каннах покажут последний фильм Годара

Семён Гудошников
Сегодня в 16:33

На грядущем 76-м Каннском кинофестивале пройдет премьера фильма Жан-Люка Годара «Смешные войны» (Drôles de Guerres). Об этом говорится на сайте смотра.

«Смешные войны» — последняя картина французского мастера, ее хронометраж 20 минут. В марте 2021-го режиссер говорил, что уйдет из киноиндустрии, когда закончит два последних фильма — «Смешные войны» и «Сценарий».

В сентябре 2022-го основоположника французской новой волны в кино не стало. Он воспользовался эвтаназией и мирно ушел из жизни в своем доме на берегу Женевского озера в окружении близких. Ему был 91 год.

В этом году в Каннах также покажут классику мирового кинематографа, документальные проекты и восстановленные фильмы: «Комнату 666» Вима Вендерса, «Завороженного» Альфреда Хичкока, «Миссисипи блюз» Роберта Пэрриша и Бертрана Тавернье, «Деревню» Леопольда Линдтберга и другие. Смотр пройдет с 16 по 27 мая.

Годар не просто один из ключевых режиссеров XX века: без него вообще сложно представить кино таким, каким мы его знаем сегодня. «Афиша Daily» вспоминала творческий путь режиссера.

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